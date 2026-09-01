Сильнейшие дзюдоисты Казахстана определились на чемпионате в Уральске

Спорт

В рамках чемпионата Казахстана по дзюдо в Уральске завершились индивидуальные соревнования

Фото: НОК РК

В Национальном олимпийском комитете представили полный список победителей и призёров республиканского турнира, сообщает Kazpravda.kz

Мужчины

До 60 кг:

1. Нурдаулет Мейрамбеков (Кызылординская область)

2. Мади Сериков (Абайская область)

3. Магжан Шамшадин (Кызылординская область)

3. Дильшод Миртурсын (Шымкент)

До 66 кг:

1. Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)

2. Нурсултан Зайзагалиев (ЗКО)

3. Данияр Калмагамбетов (Актюбинская область)

3. Есентай Имаханов (Абайская область)

До 73 кг:

1. Данияр Шамшаев (Жамбылская область)

2. Дархан Койбагар (Жетысуская область)

3. Дастан Жумаджанов (Карагандинская область)

3. Дастан Шаяхметов (Абайская область)

До 81 кг:

1. Мади Амангельды (Астана)

2. Аскар Наркулов (Мангистауская область)

3. Ерзат Аргынов (Абайская область)

3. Азат Кумисбай (Мангистауская область)

До 90 кг:

1. Нуржан Бисенов (Актюбинская область)

2. Акжол Дуйсенбаев (Карагандинская область)

3. Дидар Хамза (Туркестанская область)

3. Данил Крылов (ЗКО)

До 100 кг:

1. Аскар Биржанов (Карагандинская область)

2. Ерсултан Музаппаров (Шымкент)

3. Адилет Сапаргалиев (Атырауская область)

3. Жалгас Сериков (Алматинская область)

Свыше 100 кг:

1. Санжар Жабборов (Алматы)

2. Ардак Сериков (Костанайская область)

3. Ильяс Калидолда (Алматы)

3. Жантилек Нуртилепов (Мангистауская область)

Женщины

До 48 кг:

1. Галия Тынбаева (Алматы)

2. Иянат Жубакан (Актюбинская область)

3. Улбосын Абдукаримова (Туркестанская область)

3. Аяулым Турдике (Мангистауская область)

До 52 кг:

1. Аружан Ережепова (Алматинская область)

2. Меруерт Сарсенова (Мангистауская область)

3. Нурбала Зайнул (Туркестанская область)

3. Айшабиби Мурадимова (ЗКО)

До 57 кг:

1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)

2. Дина Муханбет (Кызылординская область)

3. Аяулым Калмырза (Туркестанская область)

3. Инкар Тулепбергенова (Жетысуская область)

До 63 кг:

1. Самалай Ергалиева (Костанайская область)

2. Дамеля Асылханова (Атырауская область)

3. Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)

3. Валерия Постникова (Карагандинская область)

До 70 кг:

1. Молдир Нарынова (область Жетысу)

2. Коркем Орымбек (Алматы)

3. Нурсезим Турлыбек (Шымкент)

3. Шынар Битимбай (Атырауская область)

До 78 кг:

1. Екатерина Токарева (Алматинская область)

2. Шынар Абатова (Кызылординская область)

3. Салтанат Ахметова (Туркестанская область)

3. Назерке Тилеуханова (Абайская область)

Свыше 78 кг:

1. Назгуль Маратова (СКО)

2. Карина Такиева (ЗКО)

3. Камила Берликаш (Жетысуская область)

3. Акерке Рамазанова (Алматы)

В заключительный день ЧРК состоится розыгрыш наград в смешанных командных соревнованиях, добавили в НОК.

#чемпионат #дзюдо

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