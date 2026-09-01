Сильнейшие дзюдоисты Казахстана определились на чемпионате в Уральске

В рамках чемпионата Казахстана по дзюдо в Уральске завершились индивидуальные соревнования
В Национальном олимпийском комитете представили полный список победителей и призёров республиканского турнира, сообщает Kazpravda.kz
Мужчины
До 60 кг:
1. Нурдаулет Мейрамбеков (Кызылординская область)
2. Мади Сериков (Абайская область)
3. Магжан Шамшадин (Кызылординская область)
3. Дильшод Миртурсын (Шымкент)
До 66 кг:
1. Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)
2. Нурсултан Зайзагалиев (ЗКО)
3. Данияр Калмагамбетов (Актюбинская область)
3. Есентай Имаханов (Абайская область)
До 73 кг:
1. Данияр Шамшаев (Жамбылская область)
2. Дархан Койбагар (Жетысуская область)
3. Дастан Жумаджанов (Карагандинская область)
3. Дастан Шаяхметов (Абайская область)
До 81 кг:
1. Мади Амангельды (Астана)
2. Аскар Наркулов (Мангистауская область)
3. Ерзат Аргынов (Абайская область)
3. Азат Кумисбай (Мангистауская область)
До 90 кг:
1. Нуржан Бисенов (Актюбинская область)
2. Акжол Дуйсенбаев (Карагандинская область)
3. Дидар Хамза (Туркестанская область)
3. Данил Крылов (ЗКО)
До 100 кг:
1. Аскар Биржанов (Карагандинская область)
2. Ерсултан Музаппаров (Шымкент)
3. Адилет Сапаргалиев (Атырауская область)
3. Жалгас Сериков (Алматинская область)
Свыше 100 кг:
1. Санжар Жабборов (Алматы)
2. Ардак Сериков (Костанайская область)
3. Ильяс Калидолда (Алматы)
3. Жантилек Нуртилепов (Мангистауская область)
Женщины
До 48 кг:
1. Галия Тынбаева (Алматы)
2. Иянат Жубакан (Актюбинская область)
3. Улбосын Абдукаримова (Туркестанская область)
3. Аяулым Турдике (Мангистауская область)
До 52 кг:
1. Аружан Ережепова (Алматинская область)
2. Меруерт Сарсенова (Мангистауская область)
3. Нурбала Зайнул (Туркестанская область)
3. Айшабиби Мурадимова (ЗКО)
До 57 кг:
1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)
2. Дина Муханбет (Кызылординская область)
3. Аяулым Калмырза (Туркестанская область)
3. Инкар Тулепбергенова (Жетысуская область)
До 63 кг:
1. Самалай Ергалиева (Костанайская область)
2. Дамеля Асылханова (Атырауская область)
3. Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)
3. Валерия Постникова (Карагандинская область)
До 70 кг:
1. Молдир Нарынова (область Жетысу)
2. Коркем Орымбек (Алматы)
3. Нурсезим Турлыбек (Шымкент)
3. Шынар Битимбай (Атырауская область)
До 78 кг:
1. Екатерина Токарева (Алматинская область)
2. Шынар Абатова (Кызылординская область)
3. Салтанат Ахметова (Туркестанская область)
3. Назерке Тилеуханова (Абайская область)
Свыше 78 кг:
1. Назгуль Маратова (СКО)
2. Карина Такиева (ЗКО)
3. Камила Берликаш (Жетысуская область)
3. Акерке Рамазанова (Алматы)
В заключительный день ЧРК состоится розыгрыш наград в смешанных командных соревнованиях, добавили в НОК.