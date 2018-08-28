​Сильнейшие на континенте

Всего в первенстве приняли участие 77 спортсменов из 11 стран. Они разыграли медали в 9 весовых категориях. Наши палуаны, которые заняли 1-е общекомандное место, принесли в копилку сборной 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Итак, лучшими в своем весе стали: Ербол Алдухан (до 55 кг), Оспан Даулетбай (до 60 кг), Ерсын Сейтказинов (до 82 кг), Адильжан Ыстыбаев (до 90 кг), а в абсолютной весовой категории – самой прес­тижной – не было равных нашему батыру Айбеку Нугымарову.

У Айбека довольно много титулов: он самбист (чемпион страны 2012 года), борец в таких видах, как түйе палуан и қазақ күресі, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по нашей борьбе, обладатель Кубка мира, неоднократный призер и победитель национального первенства, победитель турнира Президента Республики Казахстан «Қазақстан Барысы», абсолютный чемпион мира по қазақ күресі 2017 года и теперь уже двукратный чемпион Азии. В этот раз в финале он одолел могучего монгольского борца Серика Бердымурата. В прошлом году эти спорт­смены также встречались между собой в полуфинале турнира «Әлем барысы», и тогда Айбек также взял верх над своим оппонентом.

На вторую ступень пьедес­тала почета также поднимались Нурболат Изимгалиев (до 66 кг) и ­Бауыржан Кобаев (до 100 кг). А «бронзы» на этом турнире удостоились Наурызбек Майлашев (до 74 кг) и Айбат Сейтен (свыше 100 кг).