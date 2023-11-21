Сильнейшие на ринге в Астане

За призовые места на соревнованиях, проводимых раз в четыре года, боролись 176 спортсменов из 16 областей и трех городов в 13 весовых категориях. Здесь выступили все лучшие боксеры Казахстана, за исключением Камшыбека Кункабаева и Асланбека Шымбергенова, которым тренерский штаб решил дать передышку.

Лидер общего зачета – Астана, представители которой выиграли три золотые и две серебряные медали. Второй стала Жамбылская область – три «золота», а тройку замкнули представители Туркестанской области, которые взяли две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. Остальные регионы показали следующие результаты: Акмолинская область – 2 «золота», 1 «серебро» и 1 «бронза»; Алматы – 1–0–4; Кызылординская область – 1–0–4; Шымкент – 1–0–1; Павлодарская область – 0–2–3; Атырауская область – 0–2–0; область Абай – 0–1–3; Алматинская область – 0–1–3; Западно-Казахстанская – 0–1–1; Мангистауская – 0–1–1; область Улытау – 0–0–2; Восточно-Казахстанская – 0–0–1; Карагандинская – 0–0–1; область Жетысу – 0–0–1 и Костанайская – 0–0–1. К сожалению, боксеры из Актюбинской области остались без наград, а представители Северо-Казахстанской и вовсе не участвовали в турнире.

Теперь перейдем к победителям. Чемпионами Спартакиады второй раз подряд стали четыре боксера: Сакен Бибосынов (в весе до 51 кг), Талгат Шайкен (до 71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). Стоит особо отметить бой в весе до 80 кг, где встретились сразу два чемпиона мира: победитель первенства планеты 2019 года Бекзад Нурдаулетов и чемпион мира-2023 Нурбек Оралбай.

В остальных весовых категориях лучшими стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Бейбарыс Жексен (до 60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Диас Молжигитов (до 75 кг), Темирлан Мукатаев (до 86 кг) и Дамир Тойбай (свыше 92 кг).

Все победители в следующем году будут бороться за лицензии на Олимпийские игры-2024 в Париже. На данный момент в активе Казахстана две олимпийские лицензии в боксе. Их обладателями стали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг).

Лучшим боксером Спартакиады признан Сакен Бибосынов (Туркестанская область), который является чемпионом мира 2021 года и бронзовым призером Олимпиады-2020, в 2019-м

он выигрывал «бронзу» первенства планеты, а в 2021 и 2022 годах – бронзовую и серебряную медали чемпионата Азии. Самым возрастным чемпионом соревнований стал Темиртас Жусипов (35 лет), а самым молодым – Темирлан Мукатаев (19 лет).