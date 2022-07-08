Сильнейшие среди любителей

В честь Дня столицы в Талдыкоргане состоялся первый городской чемпионат среди любителей плавания.

В здании центрального бассейна в этот день было многолюдно – собрались люди самого разного возраста, объединенные любовью к спорту и здоровому образу жизни. Это были как участники соревнований, так и болельщики. Зрители наблюдали за заплывами на 50 и 100 метров в пяти возрастных категориях (от 18 до 45+ лет). Отметим, что крытый плавательный бассейн олимпийского уровня открыли год назад. За это время он стал одним из самых посещаемых спортивных объектов Талдыкоргана.

Так, в самой молодой возрастной группе до 24 лет лучший результат показал Бекдос ­Муратов, а в категории 25–29 лет первенст­вовал Айдос Кертаев. Среди мужчин в возрасте 30–34 лет победил Есжан Есимов, а 35–40 лет – Дархан Адаев. Круг победителей замыкали самые возрастные участники соревнования, где лучшее время показал Саят Есбатыров. Среди участниц до 34 лет первой стала Елена Ванюкова, а между женщинами более старшего возраста лучший результат за собой закрепила Меруерт Бекмухамбетова. Всех победителей наградили почетными грамотами и медалями.

Праздник в честь Дня столицы продолжался и в других час­тях города. В этот день в парке «Жас­тар» молодежь пригласили на вечерний концерт с участием артистов областной филармонии имени Суюнбая. В детской библиотеке юных читателей приглашали на выставку книг в честь дня рождения главного города страны. Для детей с ограниченными возможностями была организована поездка на природу «Жетісу – туған өлкем» в село Капал Аксуского района, где они могли посетить удивительный источник целебной воды «Там­шыбулак», музей Акына Сары.