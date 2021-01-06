Сильное государство и конкурентоспособная нация - главные цели на четвертое дестятилетие от Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о главных целях четвертого десятилетия независимого Казахстана. Свое мнение Президент озвучил в статье "Независимость – самое дорогое", опубликованной в газете Казахстанская правда
, передает Kazpravda.kz
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"Главные цели четвертого десятилетия – сильное государство и конкурентоспособная нация. Для этого нам необходимо продолжить политико-экономические реформы и процесс модернизации общественного сознания, сформировать качественно новую национальную идентичность, адаптированную к вызовам времени. Мы строим справедливое общество и эффективное государство. Руководствуясь принципами справедливости во всех наших делах, мы без сомнений добьемся поставленных целей", – заявил Глава Государства.
По его словам, без повышения качества жизни людей гордиться достижениями и международными успехами нашей страны излишне. Все граждане должны ощущать реальные блага от экономического развития.
"Я следую этому принципу при принятии каждого решения. Наряду с улучшением социального положения населения большое значение имеют также защита прав и обеспечение равных возможностей каждого гражданина. В моем понимании это и есть справедливое государство. Исторически на долю каждого поколения выпадают свои испытания. Наши предки пережили "Ақтабан шұбырынды", "Алқакөл сұламаны", прошли через страшный голод, репрессии, мировую войнув период тоталитаризма. Мы едва не утратили свои традиции, язык и религию. Благодаря Независимости мы смогли возродить и укрепить свои ценности. Но если мы хотим сохраниться как нация и государство, нынешнее и будущие поколения должны быть готовы к новым вызовам", – говорится в статье.
Президент РК отметил, что нынешняя пандемия и последовавший за ней кризис наглядно показали, что с беспрецедентными вызовами сегодня сталкивается весь мир. Помимо экономических, социальных, экологических, биологических и других угроз широко распространяются различные "идеологические вирусы".
"В эпоху стремительной глобализации все труднее распознать ее негативное влияние. Другими словами, многие незаметно для себя оказываются в плену опасных иллюзий, теряя свой стержень. Поэтому, оставаясь частью мирового сообщества, мы должны трепетно относиться к своим корням. Нельзя отрываться от своей самобытной культуры и уникальных традиций, которые составляют нашу национальную идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы сможем сохранить себя в цивилизационном хаосе", – заключил Касым-Жомарт Токаев.