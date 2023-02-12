Сильное снеготаяние: штормовое предупреждение объявлено в трех регионах

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Синоптики прогнозируют интенсивное снеготаяние и подтопление талыми водами рельефа на территории трех областей: Алматинской, Жамбылской и Туркестанской, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозом осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 13 по 15 февраля в Туркестанской, с 14 по 15 февраля в Жамбылской и Алматинской областях ожидается интенсивное снеготаяние.

Синоптики предупреждают о формировании талого и склонового стока, ослаблении ледовых явлений и подъеме уровня воды в реках, при этом возможны разливы и подтопления.