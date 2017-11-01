​Сильны на ринге дружбой

Сборная Казах­стана, составленная из представителей Национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга РК, заняла второе общекомандное место на чемпионате мира по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств, возрожденный в наше время) в российском Сочи в самом престижном дивизионе – Elite (полноконтактный панкратион). Чемпионами мира стали Даурен Ермеков (вес – 84 кг) и Нурбек Кабдрахманов (66 кг). Среди юниоров в данном дивизионе на высшую ступень пьедестала почета поднялся Гамлет Асанов (60 кг).

Кроме этого, в дивизионе Athlima (неполноконтактный стиль) среди юниоров чемпионами мира стали Мирас Кажмуратов (66 кг) и Арлан Шаймолда (52 кг). Всего же казахстанцы в обоих стилях завоевали 31 награду различного достоинства, и при этом были признаны самой дружной командой первенства планеты.