​Сильны на ринге дружбой

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Сборная Казах­стана, составленная из представителей Национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга РК, заняла второе общекомандное место на чемпионате мира по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств, возрожденный в наше время) в российском Сочи в самом престижном дивизионе – Elite (полноконтактный панкратион). Чемпионами мира стали Даурен Ермеков (вес – 84 кг) и Нурбек Кабдрахманов (66 кг). Среди юниоров в данном дивизионе на высшую ступень пьедестала почета поднялся Гамлет Асанов (60 кг).

Кроме этого, в дивизионе Athlima (неполноконтактный стиль) среди юниоров чемпионами мира стали Мирас Кажмуратов (66 кг) и Арлан Шаймолда (52 кг). Всего же казахстанцы в обоих стилях завоевали 31 награду различного достоинства, и при этом были признаны самой дружной командой первенства планеты.

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