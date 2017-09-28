​Сильны не только в химической отрасли

Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций на тему «Социально-экономическое развитие Жамбылской области и задачи на 2017 год в свете Послания Главы государства народу Казахстана «Модернизация 3.0» сообщил аким области Карим Кокрекбаев.

В ходе недавней рабочей поездки в Жамбылскую область Глава государства отметил потенциал химической промышленности и подчеркнул важность эффективной реализации индустриальной и инф­раструктурной программ в регионе. Благодаря программе индустриализации в области реализовано более 53 проектов на сумму 158 млрд тенге, создано около 7 тыс. новых рабочих мест. По словам главы региона, в рамках второй пятилетки планируется реализация 34 проектов на сумму 557 млрд тенге с созданием порядка 6 тыс. новых рабочих мест.

– В текущем году реализуется более 13 проектов на сумму 17,3 миллиарда тенге, планируется создать около 1 350 рабочих мест, – сообщил он, добавив, что в области продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта российской компании «Еврохим», общая стоимость проекта составляет 950 миллионов долларов.

– В компанию уже вложены инвестиции в размере более 230 миллионов долларов, при реализации проекта будет соз­дано более 1 200 новых рабочих мест. Начато строительство комплекса химической переработки минерального сырья по выпуску удобрений не менее 1 миллиона тонн в год, – сказал Карим Кокрекбаев. В области, по его словам, ведется работа по созданию мощного химичес­кого кластера, на территории специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз» завершается строительство первой очереди инфраструктуры, зарегистрировано 6 участников по реализации 7 проектов. Общий объем инвестиций по проектам составляет 274 миллиарда тенге, где будет создано более 1 300 новых рабочих мест.

Сегодня на территории СЭЗ компания ТОО «ХИМ-плюс» совместно с китайскими инвесторами ведут строительно-монтажные работы химического комплекса по производству углефосфата, треххлористого фосфора, каустической соды и хлора. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года.

Кроме того, регион позиционирует себя пионером в сфере ВИЭ, а запущенные на его территории 9 объектов гидро-, вет­ро-, солнечных электростанций обладают общей мощностью в 118 мегаватт. Как отметил аким, в продолжение реализации идей ЭКСПО-2017 планируется строительство второй очереди станции «Бурное Солар-2» на 50 мегаватт. В предстоящие 3 года в планах региона и строительство станции общей мощностью 247 мегаватт.

В рамках программы «Нұрлы жол» в 2016 году на реализацию 25 проектов из Национального фонда выделено 10,2 млрд тенге. В текущем году продолжается реализация 8 проектов.

– Благодаря программе создано свыше 2 200 рабочих мест. В текущем году сдано в эксплуатацию свыше 267 тысяч квадратных метров жилья, что больше на 40%. По программе «Нұрлы жер» выделено 462 гектара земли для строительства нового микрорайона и современного жилого комплекса «Тараз-сити». Планируем построить 358 многоквартирных домов на 15 тысяч 700 семей, а также 922 индивидуальных жилых дома, – сказал Карим Кокрекбаев. При этом глава региона сделал отдельный акцент на аграрном секторе, который в экономику области вносит свою существенную лепту. К примеру, в текущем году объем производства составил 104,6 миллиарда тенге и увеличился на 2,6%. Сельскохозяйственные культуры составляют 630 тыс. гектаров. Совместно с учеными Аграрного университета заменены сорта пшеницы, внедрены новые технологии.

– В результате за последние 2 года получено 24–25 центнеров зерна с каждого гектара. Общий объем производства удвоился, собрано 1 миллион 200 тысяч тонн зерна, – привел данные аким области, назвав этот показатель беспрецедентным в регионе. Однако проблем у аграриев региона тоже достаточно, и одна из них – водная. По словам Карима Кокрекбаева, сельчане в плане водообеспечения процентов на 80 зависят от соседнего Кыргызстана. В засушливые годы эта проблема усугубляется. Чтобы ее решить, акимат подготовил ряд проектов. Один из них – строительство в Кордайском районе водохранилища на 25 миллионов кубов воды стоимостью 12,5 миллиарда тенге.

– В Кордайском районе есть 2 крупных водохранилища, один на 10 миллионов кубов, в нем хотим поднять уровень воды до 20 миллионов, и в Караконызе, где собирается 8,3 миллиона кубов воды, довести до 18 миллио­нов, – сообщил руководитель региона. Он также отметил, что планируется увеличить объем воды до 25 млн в водохранилище Аспара в Меркенском районе. Тогда примерно 100 млн кубов помогло бы решить актуальные проблемы всех аграриев области.

В настоящее время ведется работа по увеличению урожайности преобладающих культур: сахарной свеклы, кукурузы, сафлора, сои. В 2017 году в области сахарная свекла выращивается на 9,5 тыс. га земли. В 2016 году 116 тыс. тонн свеклы собрано с 5 тыс. га земли, и средняя урожайность составила 232 цент­нера с гектара. В текущем году планируется собрать 180 тыс. тонн сахарной свеклы, при переработке которой планируется произвести 18 тыс. тонн сахара. В этих целях реанимирован Меркенский сахарный завод с объемом инвестиций в 1 млрд тенге.

Стоит отметить, на прошлой неделе акиматом Жамбылской области был подписан меморандум с представителями промышленного комплекса Higer Quazar о строительстве завода по производству до 300 элект­роавтобусов в год на территории индустриальной зоны «Индустриальный парк «Тараз». Стоимость проекта составляет порядка 3 млрд тенге.

В ходе пресс-конференции прокомментирован и вопрос о падеже скота в одном из райо­нов области, который местные жители связывают со строительством завода по производству цианида натрия.

– Данный завод был запущен в 2015 году, до сего момента никаких проблем не возникало. Но поскольку такой вопрос был поднят, в акимате создана областная комиссия, из Астаны приглашена независимая экспертиза. Судебным решением завод был временно приостановлен до тех пор, пока комиссия не даст конкретного ответа, – сообщил аким.