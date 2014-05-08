Сильны, выносливы, ловки

Эти нелегкие, но захватывающие состязания в рамках военно-патриотической работы офицеров кафедры, которой руководит полковник Сагат Мукушев, уже полюбились будущим лейтенантам, ведь они помогают назвать самых быстрых из них на беговой дорожке, сильнейших в гиревом спорте и армрестлинге, наиболее метких в метании гранаты и ловких в неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Проверяется и еще одно важное умение – правильно и как можно быстрее надеть общевойсковой защитный комплект с противогазом. Соревнуясь, ребята удваивают свою физическую крепость, ответственность за вверенное оружие, в очередной раз убеждаются в значимости коллективизма и взаимовыручки.

«Добавили перца в кровь», как признавались студенты, и военнослужащие войсковой части 28903 регионального командования «Юг», максимально обострив борьбу.

– Глава государства неоднократно говорил о необходимости воспитания в молодежи нового казахстанского патриотизма, – сказал ректор ТарГУ, профессор Махметгали Сарыбеков, отмечая особую роль эстафеты. – Наша эстафета как раз и отвечает заданиям Президента, озвученным в Послании народу Казахстана. Будущие командиры обязаны знать, какие требования сегодня предъявляют к защитникам Отечества. Они должны выдерживать не только высокие физические, но и психологические нагрузки. Сегодня студенты смогли оценить свои способности на фоне воинов-срочников и понять, насколько они готовы к службе в армии.

На финише эстафеты первыми оказались студенты третьего курса факультетов нефти, газа и механики, информационных технологий, автоматики и телекоммуникаций. Второе место заняла команда факультета водного хозяйства, экологии и строительства, опередившая военнослужащих бригады связи.

Сильнейшим гиревиком назван студент Бекжан Абдразак, победителем в борьбе на руках – Айдар Байгараев из воинской части 28903. В подтягивании на перекладине не было равных будущему экономисту Асету Кулмырзаеву. Победителей и призеров наградили тортами, почетными грамотами и денежными призами.

Командир бригады связи Алексей Калижанов, чьи подопечные участвовали в эстафете, высоко оценил воинскую подготовку студентов.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,
Тараз

