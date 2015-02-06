Сильные чувства, роковые тайны Свежий выпуск 610 Гук Дмитрий

Действие разворачивается в средневековой Испании: два брата, трубадур Манрико и граф ди Луна, не подозревающие о своем родстве, становятся непримиримыми соперниками в борьбе за власть и за любовь герцогини Леоноры. Ослепленный ревностью, граф убивает своего брата, которого разыскивал всю жизнь по наказу покойного отца. Пьеса драматурга Антонио Гутьерреса с яркими и сочными испанскими страстями позволила Верди создать не менее яркие музыкальные образы героев. Это и хранительница тайны происхождения Манрико цыганка Азучена, и коварный граф ди Луна, и благородный Манрико, и его возлюбленная Леонора.

«Трубадур» – драма острых контрастов, бурных столкновений и сильных чувств. Премьера спектакля в постановке режиссера Иркина Габитова из Санкт-Петербурга состоялась на сцене ГАТОБ им. Абая еще в 2006 году. Вот уже на протяжении 9 лет спектакль пользуется большим успехом у публики.

Иркину Габитову в соавторстве со своими российскими коллегами – сценографом Владимиром Окуневым, художником-постановщиком Ольгой Шаишмелашвили и мастером по свету Дамиром Исмагиловым – удалось создать неповторимую и точную атмосферу, на фоне которой так ярко раскрылись трагические судьбы героев оперы. Колоритные образы цыган, монахов, солдат и приближенных графа придают опере разнообразие и оживляют действие. Как, собственно, и нынешний приезд в Алматы народного артиста Татарстана Ахмета Агади – солиста Мариинского театра пригласили на роль Манрико. Его участие в спектакле придало и без того сильному актерскому составу какую-то блестящую завершенность. Как тонко ему удалось передать смену горестных настроений в дуэттино с Азученой. Лирические черты образа Манрико – от красоты и благородства в его ариях до несгибаемой воли и героического порыва – Ахмету Агади удалось воспроизвести сполна.

Характер цыганки Азучены, мечущейся между материнской любовью и жаждой мести, великолепно раскрыла Оксана Давыденко. Ее голосу подвластны самые противоречивые чувства – от нежности и любви до глубокой ненависти. Образ герцогини Леоноры блистательно воплотила Гульзат Даурбаева. Сильный характер ее героини расцвечен богатством и широтой голосовых оттенков – от светлой безмятежности до восторженного ликования. Нельзя обойти стороной, безусловно, ярко очерченный образ графа ди Луна в воплощении Талгата Кузембаева, которому удалось передать упорство и коварство характера своего героя.

Опера «Трубадур» на сцене ГАТОБ им. Абая – завораживающее по актерскому мастерству и выверенности сценического действа представление. За дирижерским пультом в этот вечер блистал заслуженный деятель РК Аскар Бурибаев. Спектакль в постановке Иркина Габитова – несомненная творческая удача, коих, как мы надеемся, у театра будет еще великое множество.



Уак МАНБЕТЕЕВ, фото Юрия БЕККЕРА, Алматы