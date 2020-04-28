Сильные дожди пройдут в ряде регионов Казахстана 28 апреля, передает Kazpravda.kz.
"Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, в отдельных регионах сильные. Местами прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается туман", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Туркестанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с, днем местами возможен град.
В Кызылординской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, местами – шквал, днем возможен град.
Днем в Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, град, усиление ветра 15-20 м/с.