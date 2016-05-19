Общество
Сильные дожди в Алматы побили рекорд 1998 года – Казгидромет
Сильные дожди на юге и юго-востоке Казахстана, начавшиеся в апреле и продолжающиеся в мае, привели к тому, что уже сейчас в некоторых районах они превысили ранее наблюдавшееся максимальное их количество. Такие выводы сделали специалисты РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

"В Алматы, начиная с 1990 года, наибольшее количество осадков отмечалось в 1998 году и составило 176 мм, а в нынешнем мае уже выпало больше 180 мм. Но под влиянием антициклона, охватившего большую часть территории республики, в предстоящие трое суток небольшой перерыв в осадках предполагается и здесь. Хотя в горных районах Заилийского Алатау в ближайшие сутки дожди еще сохранятся", – сообщили синоптики.

Между тем с 19 по 21 мая на востоке республики с холодным арктическим фронтом местами пройдут дожди, в ночные часы временами переходящие в мокрый снег. Кратковременные дожди с грозами возможны также в западных районах Казахстана.

Напомним, накануне, 18 мая, в Алматы и Алматинской области из-за дождя произошло 8 случаев схода грязевых масс. А с 28 апреля в общей сложности на территории города зарегистрировано 30 оползневых проявлений. 

На горной территории Алматы в ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, сохранится большая вероятность схода оползней и обвалов с большими объемами. В этой связи жителям и гостям Алматы рекомендуется отложить поездки в горную местность.

Популярное

Все
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Где в столице свежий воздух?
Семья – сакральная ценность
Девушки идут без поражений
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Какой портрет, какой массаж!
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Гонка сильнейших
Недетские страдания
Ход королевы
Садоводы поливают грядки... бензином
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
Хлорелла его побери!
Дружба у нас в крови
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Общество
Дружба у нас в крови
Общество
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Общество
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
Общество
Хлорелла его побери!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]