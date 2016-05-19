Сильные дожди в Алматы побили рекорд 1998 года – Казгидромет
Сильные дожди на юге и юго-востоке Казахстана, начавшиеся в апреле и продолжающиеся в мае, привели к тому, что уже сейчас в некоторых районах они превысили ранее наблюдавшееся максимальное их количество. Такие выводы сделали специалисты РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.
"В Алматы, начиная с 1990 года, наибольшее количество осадков отмечалось в 1998 году и составило 176 мм, а в нынешнем мае уже выпало больше 180 мм. Но под влиянием антициклона, охватившего большую часть территории республики, в предстоящие трое суток небольшой перерыв в осадках предполагается и здесь. Хотя в горных районах Заилийского Алатау в ближайшие сутки дожди еще сохранятся", – сообщили синоптики.
Между тем с 19 по 21 мая на востоке республики с холодным арктическим фронтом местами пройдут дожди, в ночные часы временами переходящие в мокрый снег. Кратковременные дожди с грозами возможны также в западных районах Казахстана.
Напомним, накануне, 18 мая, в Алматы и Алматинской области из-за дождя произошло 8 случаев схода грязевых масс. А с 28 апреля в общей сложности на территории города зарегистрировано 30 оползневых проявлений.
На горной территории Алматы в ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, сохранится большая вероятность схода оползней и обвалов с большими объемами. В этой связи жителям и гостям Алматы рекомендуется отложить поездки в горную местность.