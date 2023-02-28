Сильные духом

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Дмитрий Норкин

В столице состоялся открытый городской турнир по паралимпийскому виду спорта – бочче.

Участие в соревнованиях приняли 60 человек – дети и взрослые с особыми потребностями. Из лучших игроков по итогам первенства планируется сформировать сборную столицы, которая поборется за звание лучшей на чемпионате страны.

Бочче – паралимпийский вид спорта. Игра с мячами напоминает боулинг. На сегодняшний день официально внесен в реестр видов, активно развивающихся на территории страны. Состязания были посвящены памяти Султанбека Орынбасарова – первого в Казахстане тренера по бочче и президента столичной федерации.

Организаторами турнира выступили РОО «Казахстанская федерация бочче» и ОФ «Мир равных возможностей» при поддержке акимата Астаны и ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Турнир посетил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев – президент республиканской федерации этого вида спорта. Он пожелал удачи спортсменам и отметил, что паралимпийцам необходимо оказывать больше поддержки.

– Президент Казахстана уделяет большое внимание вопросам поддержки граждан с особыми потребностями. Безусловно, паралимпийские виды спорта предназначены для сильных духом, волевых и целеустремленных людей. Нас очень радует, что в последние годы они получили в Казахстане активное развитие. Уверен, юные спортсмены, принимающие участие в сегодняшнем турнире, однажды будут достойно представлять Казахстан на международном уровне. Развитие бочче в стране имеет важное значение с точки зрения реализации принципа инклюзивности... Спорт очень важен для людей с особыми потребностями, для их социализации, – подчеркнул Мау­лен Ашимбаев.

– Бочче в нашей стране развивается. Мы ощущаем поддержку со стороны государства. Для самих участников это хороший способ отвлечься, ведь благодаря спорту они общаются друг с другом, тренируются и развивают потенциал, – в свою очередь отметила Айнур Мырзаханкызы, вице-президент Казахстанской федерации бочче.

Турнир памяти Султанбека Орынбасарова в столице проводится уже во второй раз.

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