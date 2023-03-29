Сильные духом

25 спортсменов из шести регионов страны выявляли сильнейших в шести категориях: мужчины, женщины, парный разряд среди мужчин, микст, юноши до 16 лет и девушки до 16 лет.

В мужском одиночном разряде золотую медаль разыграли два представителя Караганды – Федор Старыгин и Евгений Быков. В напряженной борьбе сильнее оказался Евгений, победивший со счетом 5:7, 6:4, 10:7. Интересно, что осенью прошлого года на первом чемпионате РК Быков был третьим, а Старыгин вторым. «Бронзу» Кубка завоевал Дастан Неязов из Актобе, который является действующим чемпионом страны.

У женщин места распределились следующим образом: «золото» выиграла Айшуак Жетписова (Караганда), «серебро» – Айгуль Бердешева (Актобе) и «бронзу» – Акбота Бекжанова (Уральск).

В парном разряде у мужчин победили Федор Старыгин и Евгений Быков, которые в напряженнейшем матче обыграли пару актюбинцев Дастана Неязова и Евгения Богачева – 7:5, 6:3. Третье место у Сергея Петренко из Алматы и Ахтана Шонгарина, представляющего Актобе.

Среди юношей до 16 лет сильнейшим стал Назар Трофимов из Актау, который сумел преодолеть сопротивление Ивана Соловьева из Алматы – 2:6, 6:3, 10:7. Третье место у Марата Турарбека из Актау. У девушек в категории до 16 лет лучшей признана Альбина Бекжанова из Уральска, а «серебро» досталось Акботе Рысбек из столицы.

Результаты смешанного разряда: «золото» – Жетписова Айшуак⁄Капарбаев Асылбек (Караганда⁄Актау), «серебро» – Шонгарин Ахтан⁄Имангалиева Айымгуль (Актобе⁄Уральск) и «бронза» – Дарибаев Максут⁄ Багытжанова Жадырa (Караганда⁄Алматы) и Бердешева Айгуль⁄Трофимов Назар (Актобе⁄Уральск).

В общекомандном зачете Кубка Казахстана победили спорт­смены из Караганды, вторыми стали представители Актобе и тройку призеров замк­нули теннисисты из Уральска. Отдельными номинациями были отмечены: «За волю к победе» – Нияз Мухаммед и Багыт­жанова Жадыра, «За лучшую технику» – Асылбеков Кайнар и Жетписова Айшуак.