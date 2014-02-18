Сильные духом

В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане с 1979 по 1989 год через боевые действия прошло свыше 2 тыс. карагандинцев, 86 ребят не вернулись домой. Многие за проявленные мужество и героизм отмечены боевыми наградами, в том числе житель Темиртау Мейрам Карибаев – орденом Красного Знамени, 52 человека – орденом Красной Звезды, 107 человек – медалью «За отвагу» и 168 человек – медалью «За боевые заслуги».
По возвращении на Родину многие из них продолжили службу в Вооруженных силах страны. Они стояли у истоков создания новой казахстанской армии и, как подчеркнул на приеме аким области Бауржан Абдишев, внесли вклад в становление и развитие независимого Казахстана, честно и добросовестно исполняя гражданский, профессиональный долг во всех сферах жизни.
По мнению председателя областной организации ветеранов войны в Афганистане Амангельды Жантасова, его ровесники, прошедшие тяжелые испытания, отличаются острым чувством справедливости. Сегодня в регионе проживает почти 1 800 участников той войны. Социальная поддержка участникам локальных войн и семьям погибших военнослужащих для органов государственной власти – важнейший долг. В Казахстане законодательно предусмотрены финансовые выплаты, обеспечение жильем, медицинскими услугами и материальной помощью. За это участники встречи благодарили Президента страны Нурсултана Назарбаева и выражали поддержку Посланию «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».
Умудренные боевым и жизненным опытом директор КГКП «Областной медицинский центр помощи ветеранам войны» Ильгизар Ахмадишин, главный специалист Темиртауского госцентра по выплате пенcий Мейрам Карибаев, предприниматель из Каражала Зоя Баедилова, юрист ТОО «Транзит» Владимир Яворский, рассказывая о деятельности общественной организации, озвучили актуальные проблемы. По всем вынесенным на встрече вопросам аким области тут же дал конкретные поручения.
Наталья РЫЖКОВА,
фото Дмитрия КУЗМИЧЕВА
Караганда