Общество
Сильные духом

В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане с 1979 по 1989 год через боевые действия прошло свыше 2 тыс. карагандинцев, 86 ребят не вернулись домой. Многие за проявленные мужество и героизм отмечены боевыми наградами, в том числе житель Темиртау Мейрам Карибаев – орденом Красного Знамени, 52 человека – орденом Красной Звезды, 107 человек – медалью «За отвагу» и 168 человек – медалью «За боевые заслуги».

По возвращении на Родину многие из них продолжили службу в Вооруженных силах страны. Они стояли у истоков создания новой казахстанской армии и, как подчеркнул на приеме аким области Бауржан Абдишев, внесли вклад в становление и развитие независимого Казахстана, честно и добросовестно исполняя граж­данский, профессиональный долг во всех сферах жизни. 

По мнению председателя областной организации ветеранов войны в Афганистане Амангельды Жантасова, его ровесники, прошедшие тяжелые испытания, отличаются острым чувством справедливости. Сегодня в регио­не проживает почти 1 800 участников той войны. Социальная поддержка участникам локальных войн и семьям погибших военнослужащих для органов государственной власти – важнейший долг. В Казахстане законодательно предусмотрены финансовые выплаты, обеспечение жильем, медицинскими услугами и материальной помощью. За это участники встречи благодарили Президента страны Нурсултана Назарбаева и выражали поддерж­ку Посланию «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».

Умудренные боевым и жизненным опытом директор КГКП «Областной медицинский центр помощи ветеранам войны» Ильгизар Ахмадишин, главный специалист Темиртауского госцент­ра по выплате пенcий Мейрам Карибаев, предприниматель из Каражала Зоя Баедилова, юрист ТОО «Транзит» Владимир Яворский, рассказывая о деятельности общественной организации, озвучили актуальные проблемы. По всем вынесенным на встрече вопросам аким области тут же дал конкретные поручения. 

Наталья РЫЖКОВА,
фото Дмитрия КУЗМИЧЕВА
Караганда

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