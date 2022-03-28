Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook объяснил преимущества пилотного проекта по тематическому анализу итогов единого национального тестирования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МОН РК сообщил, что переход на электронный формат позволяет министерству делать тематический анализ итогов тестирования. Это новшество было внедрено в пилотном режиме уже во время мартовского ЕНТ.

«Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие - не в полной мере. Такой же анализ мы будем делать как в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом. Это позволит тестируемым увидеть, на какие темы надо обратить внимание, какие темы нужно подтянуть. То есть участники тестирования уже сейчас смогут выявить свои слабые стороны, уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Учителя также будут видеть, по каким темам имелись затруднения у школьников», – заявил Аймагамбетов.

В масштабе школы, к примеру, по его словам, МОН в этом случае получает возможность наблюдать, что условно у такого-то учителя математики большинство детей слабо решают определенные задачи. Анализ же позволит погрузиться и выявить причины: или сам учитель испытывает затруднения в разъяснении, или в программе не уделяется достаточно времени, или в учебнике слабо освещена тема и так далее.

Соответственно в зависимости от анализа в профильном ведомстве будут принимать решения по доработке учебных программ, точечному повышению квалификации учителей, изменению программ повышения квалификации или программ подготовки педагогов.

«По итогам летнего ЕНТ каждая школа, регион, учитель и выпускник получит такой анализ. И, самое главное, на основе анализа будут приниматься необходимые меры для решения имеющихся проблем», – резюмировал министр образования и науки.