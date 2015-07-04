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Сильные, ловкие, смелые
Людмила КОРИНА
Заезды проходили в упорной борьбе. Настоящее мастерство продемонстрировали конники Южно-Казахстанской области. Они одержали безоговорочную победу в кокпаре. Второе и третье места – у наездников Кызылординской и Жамбылской областей. Названы также победители в аударыспаке, тенге алу, жамбы ату. Отмечен и высокий уровень организации состязаний.
На церемонии подведения итогов говорилось о том, что во все времена конные состязания выступали не только забавой, но и способом развития полезных навыков. Из победителей прошедшего чемпионата будет сформирована сборная страны.

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