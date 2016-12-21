Сильные морозы вернутся в Казахстан в предстоящие три дня

Жания Уранкаева
В предстоящие трое суток ожидаются сильные морозы на всей территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

По данным специалистов, причиной похолодания стал арктический воздух с Карского моря, который достиг северных районов Казахстана.

"Морозы с температурой ниже климатической нормы на 5-15ºС в предстоящие трое суток будут смещаться в юго-восточном направлении, постепенно захватывая все области республики", – сообщили синоптики. 

Отметим, что к морозам добавятся не утихающие снегопады и метели, что сделает погоду более сложной и опасной. 

В Астане завтра, 22 декабря, облачно, временами снег, низовая метель, ночью -19...-21, днем -8...-10, повышенный северо-восточный ветер, 9-14 м/с. 23 декабря переменная облачность, временами снег, метель, ночная температура воздуха -30...-32, днем -30...-32, сохранится повышенный северо-восточный ветер, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. В субботу переменная облачность, днем небольшой снег, низовая метель, ночью -34...-36, днем -18...-20, ветер юго-западный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с .

