Сильные осадки и ветер господствуют в Казахстане

По прогнозам синоптиков, больше всего пострадают восточные регионы.

Фото: Kazpravda.kz

Синоптики рассказали о погоде на 7 января, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Очередной глубокий Атлантический циклон и атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду по всей территории РК.

В связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на востоке страны ожидаются сильные осадки.

По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, а также туман.