Сильные осадки и ветер господствуют в Казахстане
Общество
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По прогнозам синоптиков, больше всего пострадают восточные регионы.
Синоптики рассказали о погоде на 7 января, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Очередной глубокий Атлантический циклон и атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду по всей территории РК.
В связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на востоке страны ожидаются сильные осадки.
По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, а также туман.