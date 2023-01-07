Сильные осадки и ветер господствуют в Казахстане

Общество
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По прогнозам синоптиков, больше всего пострадают восточные регионы.

Фото: Kazpravda.kz

Синоптики рассказали о погоде на 7 января, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

Очередной глубокий Атлантический циклон и атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду по всей территории РК. 

В связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на востоке страны ожидаются сильные осадки. 

По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, а также туман.

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