Сильные осадки прогнозируют в ряде городов Казахстана 30 октября

На большей части Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Под влиянием атмосферных фронтов в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге, юго-востоке сильные осадки (дождь, снег).

Лишь в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.



г. Астана: переменная облачность, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 2- 7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

г. Алматы: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

г. Шымкент: переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь. Ветер западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 10-12 тепла.