Сильные позиции «Байтерека»

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Алла ДЕМЕНТЬЕВА
Подтверждение позиций отражает неизменившийся особый статус холдинга, отмечается в сообщении агентства. Его показатели находятся на одном уровне с суверенными рейтингами Казах­стана. «Байтерек» ведет деятельность под строгим контролем и надзором со стороны Правительства, подчеркивается в документе, распространенном Fitch. Агентство ожидает, что «Байтерек» продолжит получать поддержку из государственного бюджета и от Национального фонда РК.
До конца 2016 года холдинг планирует получить 52,5 млрд тенге. Fitch считает, что в случае необходимости их дополнит дополнительная прямая или косвенную поддержка от государства. Позитивные изменения категории могут быть в случае повышения рейтингов Казахстана. Также агентство исходит из того, что «Байтерек» сохранит свой особый статус.

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