Сильный мороз сохранится в некоторых регионах Казахстана в пятницу

С прохождением фронтальных разделов по республике 8 февраля ожидается неустойчивый характер погоды, местами на западе, северо-западе, днем на севере пройдут осадки, передает Kazpravda.kz
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По информации РПГ "Казгидромет", местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.
Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с, местами 25 м/с, метель.
В Атырауской и Западно-Казахстанской областях прогнозируют туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – низовая метель.
В Актюбинской и Костанайской областях, днем в Акмолинской области – местами низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Костанайской области – туман.
В Туркестанской и Мангистауской областях ночью и утром ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области – туман.
В Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Павлодарской областях, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области – туман.
В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, местами в Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью возможен сильный мороз.