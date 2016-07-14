Сильный пол: стиль и тренды

Известный факт, что хорошо и по вкусу подобранный костюм повышает вероятность положительного исхода деловых предложений в сфере бизнеса на 27%. Матерые бизнесмены к выбору своего гардероба подходят профессионально и ответственно. Современные тренды в мире индустрии моды их интересуют не меньше, чем свежие биржевые показатели.И если десять лет назад у большинства мужчин знания о костюме укладывались всего в две фразы: черный костюм и светлый костюм, то сегодня тенденция показывает, что к вопросам элегантности и индивидуального стиля одежды мужчины стали проявлять активный интерес.Мое пребывание в Милане во время Недели высокой моды позволяет сделать прогноз «эволюции» стиля мужского костюма на ближайшие 2–3 года и поделиться модными веяниями, которые в скором времени сформируют новые тренды. Хотите быть одним из первых? Тогда предлагаю взять на заметку и вооружиться некоторыми ценными сведениями.Мужской деловой КОС­ТЮМ по-прежнему остается основным элементом стиля, но дизайнеры не боятся воплощать самые смелые идеи в эксперименты, косвенно свидетельствующие о триумфе идеи «свободы личности и отсутствия гендерных границ». «Непринужденная элегантность» и абсолютно новый стиль genderless – именно эти два стиля указывают направления движения мужской моды. Последняя коллекция Lucio Vanotti, которого называют «Армани нового поколения», только подтверждает эту актуальность.ПИДЖАК. По мнению господина Брунелло Кучинелли – трендсеттера мужского формального стиля, который одевает самого Принца Уильяма, идеальная длина пиджака составляет 74 см, поскольку эта длина позволяет не только подчеркнуть низ спины, не закрывая ее полностью, но и повторить линии тела, оставаясь при этом незауженным. Именно стиль genderless стал прародителем пиджака-рубашки.Край РУКАВА должен слегка касаться запястья. Кучинелли считает, что лучше на полсантиметра короче, чем длиннее.БРЮКИ не должны быть слишком облегающими. Край брючины заканчивается посередине щиколотки, как говорят миланцы, не имеющие себе равных в искусстве построения пропорций. Новый и остромодный силуэт называется «морковкой» – высокая посадка, с защипами или на резинке, имеются шлевки на талии.НОСКИ вновь начинают играть важную роль: их следует выбирать на тон темнее брюк.Революцию в производстве РЕМНЕЙ совершила компания Orciani, сохранившая традиции ручной работы мade in Italy: она изобрела ремень без пряжки Nobuckle. Очень удобная модель, так как на нее не срабатывает металлодетектор, и нет необходимости каждый раз снимать ремень в зоне досмотра. Также Nobuckle не имеет размера, регулируется вручную и подходит для любого сезона.ГАЛСТУКИ сохранили свою традиционность и консерватизм в форме, но дизайнеры «отыгрались» на цветах и принтах. Большое количество моделей представлено в оттенках голубого, сиреневого, лавандового, оранжевого, коричневого и охры. Если говорить о принтах, то остротрендовыми являются полоски, клетка, горошек. Также очень актуально использование различных фактурных тканей, таких как бархат или жаккард.Не теряет своей актуальности классическая ОБУВЬ, но на светлой спортивной подошве. Даже такие производители со столетней историей, как Berluti и Sutor Mantellassi, также включили в свои будущие коллекции кожаную классическую обувь в спортивном исполнении.В мир моды ворвался суперпопулярный костюм Broken Suit, имеющий разные верх и низ: либо одинаковые фактуры, но разные цвета, либо один цвет, но разные фактуры. Такое сочетание в тренд ввела итальянская компания Ermenegildo Zegna, которая по праву считается одной из лучших создателей мужского костюма в мире.Наиболее стильными сочетаниями Broken Suit являются черный и темно-синий, баклажановый и бордо, коричневый и беж, темно-серый и светло-серый, синий и белый. А сливовый цвет – абсолютный тренд этого сезона, в следующем же придут все оттенки синего, причем особой популярностью будет пользоваться синий октан.Очень удивила новость о том, что такой финансовый конгломерат, как JP Morgan, сообщил сотрудникам, что его основным дресс-кодом теперь становится деловой повседневный стиль (business casual), а не консервативная классика. JP Morgan – крупнейший по активам банк США, в его штате 237 тыс. человек. Решение о смене дресс-кода было принято после поездки гендиректора JP Morgan Джейми Даймона по Кремниевой долине. На встречах с представителями технологических компаний он понял, что дресс-код банка не соответствует духу времени.Резюмируя наш «экспресс-тур» по мужскому костюму, можно предположить, что на смену консервативной классике приходит стиль легкой расслаб­ленности и непринужденности в одежде. А ведь в мире бизнеса наличие этих двух качеств свидетельствует о высоком уровне доверия, надежности и прочности отношений между парт­нерами, что, несомненно, сказывается на личном успехе. Нам остается только порадоваться: следование трендам мужского стиля и знание дресс-кода является не только признаком элегантности и стиля, но и вполне может стать залогом успеха в бизнесе.