Сохранить единство

За предвыборным хедлайном и анализом прорывных социально-экономических инициатив как-то затерялись другие, не менее важные идеи, высказанные Президентом.

Я имею в виду тему единства, которую Глава государства поднимал в Послании и о которой говорил в своем обращении к казахстанцам, открывая новый электоральный период. 20 ноября 2022 года состоятся внеоче­редные выборы Президента Республики Казахстан, и тема единства в этом контексте актуальна как никогда.

Сплочение перед внутренними вызовами и внешними угрозами остается, по сути, одной из главных задач, если не основной. Январская трагедия наглядно продемонстрировала, во что могут вылиться отсутствие объединяющей идеологии, социальное неравенство, имущест­венное расслоение общества. Ведь неспроста Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании сразу отметил, что «сегодня нам как никогда нужно единство», а следом объявил амнистию для многих участников январских событий.

«Индульгенция» для погромщиков и митинговавших в январе – действительно сильный шаг, способствующий началу консолидации. То есть нам всем предстоит пройти немалый и нелегкий путь к единению через покаяние, взаимное прощение, уступки, конструктивный диалог. Как сказал Президент, многие заслуживают второго шанса.

Состоявшийся в июне общенациональный референдум – первый шаг. Без поддержки большинства казахстанцев, без их гражданского единства политическая модернизация не состоялась бы.

Граждане должны уяснить, что политическая модернизация страны, реформирование экономики, социальные инициа­тивы обречены на провал без сильной и сплоченной нации.

Разобщающий граждан псевдооппозиционный популизм должен остаться в прошлом. Геополитическим проблемам, приводящим наше общество к поляризации, необходимо поставить твердый информационный заслон. Как сказал Президент: «Светлое будущее нашей священной Родины в наших руках!»