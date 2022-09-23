Общество Сильный шаг, способствующий началу консолидации 23 сентября 2022 г. 2:15 Нуралы Камал, главный эксперт Института евразийской интеграции Сохранить единство За предвыборным хедлайном и анализом прорывных социально-экономических инициатив как-то затерялись другие, не менее важные идеи, высказанные Президентом. Я имею в виду тему единства, которую Глава государства поднимал в Послании и о которой говорил в своем обращении к казахстанцам, открывая новый электоральный период. 20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан, и тема единства в этом контексте актуальна как никогда. Сплочение перед внутренними вызовами и внешними угрозами остается, по сути, одной из главных задач, если не основной. Январская трагедия наглядно продемонстрировала, во что могут вылиться отсутствие объединяющей идеологии, социальное неравенство, имущественное расслоение общества. Ведь неспроста Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании сразу отметил, что «сегодня нам как никогда нужно единство», а следом объявил амнистию для многих участников январских событий. «Индульгенция» для погромщиков и митинговавших в январе – действительно сильный шаг, способствующий началу консолидации. То есть нам всем предстоит пройти немалый и нелегкий путь к единению через покаяние, взаимное прощение, уступки, конструктивный диалог. Как сказал Президент, многие заслуживают второго шанса. Состоявшийся в июне общенациональный референдум – первый шаг. Без поддержки большинства казахстанцев, без их гражданского единства политическая модернизация не состоялась бы. Граждане должны уяснить, что политическая модернизация страны, реформирование экономики, социальные инициативы обречены на провал без сильной и сплоченной нации. Разобщающий граждан псевдооппозиционный популизм должен остаться в прошлом. Геополитическим проблемам, приводящим наше общество к поляризации, необходимо поставить твердый информационный заслон. Как сказал Президент: «Светлое будущее нашей священной Родины в наших руках!»