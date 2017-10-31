Сильный ветер и дожди на большей части Казахстана обещают синоптики
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 31 октября пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По информации предприятия, в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области местами гололед.
В Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской областях местам ветер 15−20 м/с.
В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем ветер 15−20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18−23, порывы до 28 м/с.
В ближайшие трое суток теплая, местами с осадками погода сохранится преимущественно в южных и восточных областях.
На западные и северо-западные области постепенно начнется заток холодных и влажных воздушных масс с европейской части России. Поэтому здесь ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, туман, постепенное понижение температуры и гололед.