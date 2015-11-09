Сильный ветер снес крышу магазина в Семее

В Семее в результате сильных порывов ветра пострадал 62-летний местный житель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
Сообщается, что 7 ноября ветер сорвал кровлю одного из магазинов города. Во время происшествия на голову прохожего упал кирпич. С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" пострадавшего госпитализировали в БСМП Семея, в отделение травматологии.
"На пульт диспетчера ЦППС отряда №2 Семея поступило сообщение от очевидца, что по улице Кабанбай батыра сильным ветром снесло кровлю магазина. Более того, обломки кровли упали на проезжавший рядом автомобиль марки "Шкода - Рапит", в машине находились люди", – говорится в официальном сообщении.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия, где выяснилось, что пострадавшего мужчину уже увезла "скорая помощь". Находившимся в автомобиле людям помощь медиков и спасателей не понадобилась.
Площадь сорванной металлической кровли составила примерно 230 кв. м.
По сведениям синоптиков, скорость ветра в среднем составляла 5–6 м/с, порывы – до 18 м/с.