Происшествия
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области

Кровли школ и частных домов сорвал сильный ветер в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Вчера с 16:00 по 20:00 в двух регионах области (в районе имени Биржан Сал и Буландынском) в результате сильного ветра с порывами до 30 м/с произошли частичные и полные срывы кровли в трех общеобразовательных школах и в 38 частных жилых домах. Жертв и пострадавших нет, отметили в ДЧС области.

Для определения ущерба на местах работают комиссии местных исполнительных органов.

Также из-за ураганного ветра произошло падение электроопор в ряде населённых пунктов, на данный момент идут восстановительные работы, добавили в ведомстве.

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