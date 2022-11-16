Сильный ветер, туман, метель – погода на 16-18 ноября в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 16-18 ноября, сообщает Kazpravda.kz.

На погоду большей части республики будет оказывать влияние северо-западный антициклон, с которым ожидаются кратковременное прекращение осадков и понижение температуры.

В конце периода, с прохождением фронтальных разделов, на большей части ожидаются осадки, на севере в виде снега, на юге, западе республики – в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, гололед, туман, на севере, востоке, в центре – метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке, в центре до 8-22 мороза.