​Сильный взрыв прогремел на юго-востоке Турции

Мощный взрыв произошел на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыр, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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"Шесть сотрудников турецкой полиции погибли в результате взрыва, который прогремел в четверг на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыр", – сообщают турецкие СМИ.
Ранения получили 23 человека, четырнадцать из них – сотрудники полиции.
Взрыв прогремел возле автобусной станции. На место происшествия направились кареты "скорой помощи".
По предварительной версии, за инцидент несет ответственность запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, а целью взрыва был полицейский транспорт.