Силовики провели спецоперацию по изъятию религиозной литературы на рынках Шымкента

Общество
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Фото из открытых источников
Сегодня, 24 января, департаментом полиции Шымкента совместно с департаментом КНБ была реализована специальная операция по проведению одновременных рейдовых мероприятий на рынках "Shymkent Tulpar" и "Нипа", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

С санкции суда были проведены обыски в торговых точках, по результатам которых обнаружено и изъято значительное количество религиозной литературы, в том числе салафитского содержания, а также электронные носители информации.


Фото : Instagram shymkent.online

По версии следствия, сторонники салафизма занимались распространением литературы деструктивного характера среди посетителей и продавцов вышеуказанных рынков.

"Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам распространения материалов религиозного содержания деструктивного направления в общественных местах", - отметили в пресс-службе.

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