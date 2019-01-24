Силовики провели спецоперацию по изъятию религиозной литературы на рынках Шымкента

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Сегодня, 24 января, департаментом полиции Шымкента совместно с департаментом КНБ была реализована специальная операция по проведению одновременных рейдовых мероприятий на рынках "Shymkent Tulpar" и "Нипа", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.
С санкции суда были проведены обыски в торговых точках, по результатам которых обнаружено и изъято значительное количество религиозной литературы, в том числе салафитского содержания, а также электронные носители информации.Фото : Instagram shymkent.online
По версии следствия, сторонники салафизма занимались распространением литературы деструктивного характера среди посетителей и продавцов вышеуказанных рынков.
"Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам распространения материалов религиозного содержания деструктивного направления в общественных местах", - отметили в пресс-службе.