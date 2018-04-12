​Силовой бюджет

В рамках мероприятия обсуждались итоги аудита финансовой отчетности и эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ ряда силовых ведомств.
С основным докладом выступил член Счетного комитета Иманжусуп Акпомбаев. О работе по совершенствованию ситуации в сфере исполнения бюджета депутатов проинформировали заместитель министра обороны Абылкаир Скаков, заместитель главнокомандующего Национальной гвардией Жандос Омаркулов, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, заместитель директора пограничной службы КНБ РК Ержан Мурзабаев.
В ходе встречи поднимались вопросы оптимизации бюджетных расходов, совершенствования системы планирования и учета, внедрения современных информационных и цифровых технологий, в том числе в рамках программы «Цифровой Казахстан», соблюдения финансовой дисциплины, повышения уровня профессиональной подготовки кадрового состава финансово-экономического блока соответствующих ведомств.
Подводя итоги дискуссии, сенатор Дарига Назарбаева отметила, что состояние финансирования силовых структур – это вопрос безопасности и обороноспособности государства.
Выработанные по результатам встречи конкретные предложения и рекомендации сенаторы возьмут под свой контроль.