​Силовой бюджет

В рамках мероприятия обсуж­дались итоги аудита финансовой отчетности и эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ ряда силовых ведомств.

С основным докладом выступил член Счетного комитета Иманжусуп Акпомбаев. О работе по совершенствованию ситуации в сфере исполнения бюджета депутатов проинформировали заместитель министра обороны Абылкаир Скаков, заместитель главнокомандую­щего Национальной гвардией Жандос Омаркулов, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, заместитель директора пограничной службы КНБ РК Ержан Мурзабаев.

В ходе встречи поднимались вопросы оптимизации бюджетных расходов, совершенствования системы планирования и учета, внедрения современных информационных и цифровых технологий, в том числе в рамках программы «Цифровой Казахстан», соблюдения финансовой дисциплины, повышения уровня профессиональной подготовки кадрового состава финансово-экономического блока соответствующих ведомств.

Подводя итоги дискуссии, сенатор Дарига Назарбаева отметила, что состояние финансирования силовых структур – это вопрос безопасности и обороноспособности государства.

Выработанные по результатам встречи конкретные предложения и рекомендации сенаторы возьмут под свой контроль.