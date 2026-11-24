Карагандинский завод по выпуску радиаторов компании Silumin оf Qazaqstan поддерживает стратегию импортозамещения, нацеленную на снижение зависимости от привозных зарубежных товаров и развитие собственного производства.

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Открывшись месяц назад, предприятие успешно освоило выпуск алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления для частных домов с современными низконапорными коммуникациями.

Как отметил генеральный директор компании Нурсултан Жумабек, на заводе создается индуст­риальная экосистема нового поколения, направленная на масштабное импортозамещение. Проанализировав ситуацию на рынке, заводчане установили, что только в 2025 году более 90% всех радиаторов отопления, импортируемых в Казахстан, произведены в КНР. Они далеко не всегда отвечают требованиям качества. Так родилась идея изменить ситуацию и открыть собственное производство, продукция которого будет сертифицирована в соответствии с государственными стандартами.

Карагандинский завод построен с нуля на территории специальной экономической зоны «Сарыарка», инвестиции в него составили 20,6 млрд тенге. Произ­водительность – до 5,5 млн отопительных секций в год.

Надо отметить, что Silumin of Qazaqstan – завод полного цикла. Уровень локализации производства здесь довольно высок – 96%. Такого показателя удалось дос­тичь благодаря использованию отечественных комплектующих и материалов – алюминиевого лома, стали и кремния.

Основным материалом для выпуска радиаторов служит вторичный алюминий. Его получают в заводских печах, переплавляя шлак, металлолом и алюминиевые банки из-под напитков. Два последних вида сырья заводу поставляют крупные казахстанские компании, занимающиеся приемом вторсырья. Кроме того, в плавильные печи отправляется и собственный технологический брак, в результате чего обеспечивается безотходное производство.

Расплавленный алюминий поступает в цех литья под высоким давлением, где находятся шесть роботизированных комплексов. В них с помощью специальных матриц изготавливаются секции будущих радиаторов. Сейчас завод выпускает шесть моделей с межосе­вым расстоянием 500 и 350 мм.

Далее алюминиевые секции отправляются в цех механической обработки, где их шлифуют, соединяют между собой и проверяют почти готовые радиаторы.

Последний этап – это покраска. Радиаторы с помощью специаль­ных крюков подвешивают на конвейер и отправляют в камеру, где их покрывают порошковой краской и сушат. Готовые ослепительно-белые изделия упаковывают и перевозят на склад.

– Наш завод оснащен самым современным оборудованием, изготовленным в Турции, Италии и Швейцарии, – рассказывает директор по производству завода Silumin оf Qazaqstan Куа­ныш Садырбай. – Его установку и наладку осуществляли иност­ранные специалисты. Они же обучили работе с ним казахстанский персонал. Отмечу, что нами для автоматизации процессов в производство внедряется искусственный интеллект. Ведется работа по улучшению микроструктуры сплавов методом магнитной гомогенизации.

Глава государства объявил следующий год Годом Всенародной большой стройки. Эта новость воодушевила карагандинских производителей радиаторов. Сейчас они активно налаживают связи с крупными казахстанскими застройщиками и торговыми сетями. Уже в конце 2026 года казахстанцы смогут купить и установить в своих квартирах батареи made in KZ, на которые заводчане дают гарантию сроком до 15 лет!

Радиаторы отопления от Silumin of Qazaqstan рассчитаны в первую очередь на отечественный рынок. Но производители не сбрасывают со счетов и работу на экспорт. До половины своей продукции компания намерена поставлять заказчикам из России и других стран СНГ.

Ни одно даже самое современное предприятие не может действовать без специалистов, и завод Silumin оf Qazaqstan не исключение. Сейчас здесь работают около 180 человек. В планах заводчан расширить коллектив до 250 сотрудников.

Если говорить о производственном персонале, то он по большей части состоит из тех, кто управляет печами и производственными линиями: операторов, наладчиков, плавильщиков, сборщиков радиаторов. Многие из них имеют высшее и среднее специальное образование. Завод готовит для себя молодых специалистов. Уже заключены меморандумы с учебными заведениями, в чис­ле которых Карагандинский технический университет им. А. Сагинова и Карагандинский индустриальный университет.

– Мы принимаем на практику студентов колледжей, которые учатся на третьем и четвертом курсах, – говорит начальник отдела управления персоналом Наталья Белова. – Они работают, набираются опыта и получают зарплату, а потом, после вручения диплома, становятся полноценными сотрудниками завода. Хочу привести в пример нашего работника Айдоса Кари. Он устроился к нам разнорабочим два года назад, когда еще шло строительство завода. Парень упорно трудился и дорос до мастера смены в цехе плавки металла.

Завод Silumin оf Qazaqstan – молодое предприятие, и его руководство строит планы, которые в первую очередь касаются расширения модельного ряда радиаторов. В том числе и за счет эксклюзивных, дизайнерских разработок.

Кроме того, завод намерен выпускать алюминиевый профиль, компоненты солнечных панелей и изделия, востребованные в машиностроении.