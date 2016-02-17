Симфонический оркестр «Астана Опера» выступил в Мариинском театре Официально Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан

В программе прозвучали произведения казахских, русских и западноевропейских композиторов, в том числе Симфонический кюй «Құдаша думан» Еркегали Рахмадиева, сюита из балета «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева, концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и две сюиты из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Сольную партию в концерте Сибелиуса исполнил казахстанский скрипач Ержан Кулибаев.



Несмотря на то, что коллективы Мариинского театра и театра «Астана Опера» ежегодно находят возможности для обоюдных гастролей и сотрудничества, прошедший концерт стал первой работой маэстро с коллективом в формате симфонического концерта на сценической площадке Мариинского театра.



С 2014 года Валерий Гергиев сотрудничает с театром «Астана Опера» как главный приглашенный дирижер. В октябре того же года в казахстанской столице маэстро представил первые две оперы тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга», а в прошлом году в Астане впервые прошел концерт Московского Пасхального фестиваля.



В марте 2014 года коллектив театра «Астана Опера» выступил с первыми зарубежными гастролями, которые прошли в Петербурге. На сцене Мариинского театра и Мариинского-2 были исполнены оперы «Аттила» Джузеппе Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци и традиционная казахстанская опера «Біржан Сара» Мукана Тулебаева в постановке Юрия Александрова. Балетная труппа «Астана оперы» представила фрагменты балетов и лучшие хореографические номера, входящие в репертуар коллектива, в Гала-вечере на исторической сцене Мариинского театра.

