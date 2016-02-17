Симфонический оркестр «Астана Опера» выступил в Мариинском театре

Официально
Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан
В программе прозвучали произведения казахских, русских и западноевропейских композиторов, в том числе Симфонический кюй «Құдаша думан» Еркегали Рахмадиева, сюита из балета «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева, концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и две сюиты из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Сольную партию в концерте Сибелиуса исполнил казахстанский скрипач Ержан Кулибаев.

Несмотря на то, что коллективы Мариинского театра и театра «Астана Опера» ежегодно находят возможности для обоюдных гастролей и сотрудничества, прошедший концерт стал первой работой маэстро с коллективом в формате симфонического концерта на сценической площадке Мариинского театра.

С 2014 года Валерий Гергиев сотрудничает с театром «Астана Опера» как главный приглашенный дирижер. В октябре того же года в казахстанской столице маэстро представил первые две оперы тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга», а в прошлом году в Астане впервые прошел концерт Московского Пасхального фестиваля.

В марте 2014 года коллектив театра «Астана Опера» выступил с первыми зарубежными гастролями, которые прошли в Петербурге. На сцене Мариинского театра и Мариинского-2 были исполнены оперы «Аттила» Джузеппе Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци и традиционная казахстанская опера «Біржан Сара» Мукана Тулебаева в постановке Юрия Александрова. Балетная труппа «Астана оперы» представила фрагменты балетов и лучшие хореографические номера, входящие в репертуар коллектива, в Гала-вечере на исторической сцене Мариинского театра.

Популярное

Все
Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Каза…
Назначения
Хроника
Назначения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]