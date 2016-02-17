Симфонический оркестр "Астана Опера" выступил в Мариинском театре

Культура
Фото пресс-службы МИД РК
Симфонический оркестр "Астана Опера" выступил в Мариинском театре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

На сцене концертного зала легендарного Мариинского театра в Санкт-Петербурге выступил Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

"Несмотря на то что коллективы Мариинского театра и театра "Астана Опера" ежегодно находят возможности для обоюдных гастролей и сотрудничества, прошедший концерт стал первой работой маэстро с коллективом в формате симфонического концерта на сценической площадке Мариинского театра", – отмечается в пресс-релизе.

В программе прозвучали произведения казахских, русских и западноевропейских композиторов, в том числе Симфонический кюй "Құдаша думан" Еркегали Рахмадиева, сюита из балета "Степная легенда" Тлеса Кажгалиева, концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и две сюиты из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева. Сольную партию в концерте Сибелиуса исполнил казахстанский скрипач Ержан Кулибаев. 

С 2014 года Гергиев сотрудничает с театром "Астана Опера" как главный приглашенный дирижер. В октябре того же года в казахстанской столице маэстро представил первые две оперы тетралогии Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга", а в прошлом году в Астане впервые прошел концерт Московского Пасхального фестиваля.

В марте 2014 года коллектив театра "Астана Опера" выступил с первыми зарубежными гастролями, которые прошли в Петербурге. На сцене Мариинского театра и Мариинского-2 были исполнены оперы "Аттила" Джузеппе Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци и традиционная казахстанская опера "Біржан Сара" Мукана Тулебаева в постановке Юрия Александрова. Балетная труппа "Астана оперы" представила фрагменты балетов и лучшие хореографические номера, входящие в репертуар коллектива, в Гала-вечере на исторической сцене Мариинского театра.

