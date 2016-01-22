Культура

Симфонический оркестр "Астана Опера" выступит в Мариинском театре

Жания Уранкаева
Симфонический оркестр театра "Астана Опера" отправляется на гастроли в Мариинский театр, сообщает Kazpravda.kz.

Казахстанский оркестр готовит для искушенной петербургской публики насыщенную программу. Музыканты выступят в рамках III концерта 50-го абонемента.

"Наш оркестр в составе 95 человек снова держит путь в Мариинский театр. Безусловно, это радостное событие для творческого коллектива, потому что выступление на зарубежной сцене – это приобретение нового опыта и возможность показать свои силы, раскрыть потенциал и продемонстрировать мастерство казахстанского исполнительского искусства. Оркестром будет дирижировать Валерий Абисалович Гергиев. Это будут престижнейшие гастроли, потому что маэстро редко встает за пульт другого оркестра, чаще выступает со своим. Это большая честь для нас, что Валерий Гергиев дал согласие вести программу, в которой будет представлена и казахская, и европейская музыка", – рассказал директор ГТОБ "Астана Опера" Толеубек Альпиев.

Отметим, что это уже не первая гастрольная поездка труппы театра "Астана Опера" в Санкт-Петербург. В марте 2014 года артисты выступали на старой и новой сценах Мариинского театра. Три дня аншлагами встречала казахстанскую труппу северная столица России. В свою очередь труппа Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева совершила ответный визит в Астану 4–5 октября. 

Напомним, симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" был создан в 2013 году. С марта 2015 года главным дирижером оркестра является Алан Бурибаев. В составе коллектива 110 музыкантов. 

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