Симфония чувств

«Многоликий мир» художника, а именно так называется его экспозиция, представлен в каждой картине. Очень точно о работах Алпысбая Казгулова высказался Чингиз Айтматов: «Несмотря на кажущуюся ограниченность темой степи, аула, двора, Алпысбай раздвигает рамки нашего сознания, каким-то непостижимым образом придавая своим картинам воистину космический масштаб».

Действительно, каждую картину художника можно сравнить с симфоническим произведением, в котором основная мелодическая линия звучит вначале, а затем на ее основе рождаются вариации, запутывающиеся в крупный и пестрый клубок звуковых фантазий. Работы Алпысбая Казгулова – это не борьба, а увлекательная гармония противоположностей, когда тишина, спокойствие и предсказуемость становятся неотъемлемым элементом для развития глубоких переживаний, важнейших и сложных переосмыслений, психологического анализа.

– Алпысбай Казгулов работает, смешивая краски прямо на холсте, создавая общий цветовой строй композиции, – отмечает куратор выставки Самал Мамытова. – Поверхность холста работает как сложная целостная система, в которой нельзя изменить часть, не затронув целое. Фактура напрямую зависит от сложности цветовых поисков, количества слоев краски, отражая бурю пережитых автором эмоций в процессе создания произведения.

Как говорит сам мастер, для начала важно найти цветовое решение картины, а сюжеты зарождаются спонтанно. Некоторые темы особо вдохновляли художника, поэтому он объединяет их в циклы. Среди них «Степная мелодия», «Кочевники», «Кокпар», «Наши предки», «Влюбленные», «Весна в Туркестане», «Игра в пространстве» и другие.

Искусствовед Светлана Шкляева отмечала, что творчество Алпысбая Казгулова представляет несомненную эволюцию образов, спонтанной техники экспрессивного письма и собственных направлений. Абстрактная живопись становится самодостаточной в построении пространственных композиций художника, а затем особым направлением в творчестве мастера стал ностальгический пассеизм с образами номадического прошлого.

Пассеизм обозначает пристрастие к минувшему и равнодушное отношение к настоящему и будущему. Это направление в искусстве характерно для начала XX века, ярко оно проявилось в творчестве Марселя Пруста и Грегуара Леруа.

Алпысбай Казгулов родился в 1958 году в Аральске. В 1980-м окончил художественно-графический факультет КазПИ им. Абая. С 1978-го является участником международных и республиканских выставок. Произведения мастера хранятся в Национальном музее РК (Астана), Президентском культурном центре, Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева, фондах областных музеев, отечественных и зарубежных частных коллекциях.