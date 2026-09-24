Симфония дружбы

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Марина Демченко
специальный корреспондент

В Астане состоялся праздничный концерт «Миг единения под одной луной», приуроченный к китайскому Празднику середины осени (Чжунцюцзе) и 77-й годовщине образования КНР.

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Великолепный вечер музыки и искусства прошел на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева в рамках Перекрестного года культуры Казахстана и Китая. Организаторами проекта выступили Министерство культуры и туризма КНР, Народное правительство города Чунцин, Китайский культурный центр в Астане, Оперный театр города Чунцин при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Праздник середины осени, выпадающий в 2026 году на 25 сентября, — один из самых почитаемых в китайской культуре. Он символизирует семейное воссоединение, гармонию и благодарность за богатый урожай, а его главным символом выступают круглые лунные пряники — юэбины. В этом году Чжунцюцзе проходит накануне еще одной важной для Китая даты — 1 октября страна отмечает День образования Китайской Народной Республики.

«Праздник середины осени воплощает глубокую привязанность китайского народа к семье и Родине, искренние надежды на процветание страны, мир и благополучие народа. Ни географические границы не могут помешать взаимному обучению и обмену опытом между цивилизациями, ни расстояния не способны прервать созвучие общих чувств», — подчеркнул Посол КНР в Казахстане г-н Хань Чуньлинь.

Подобные культурные встречи, по словам дипломата, помогают не только знакомиться с искусством друг друга, но и лучше понимать людей, их традиции и ценности.

Вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков также отметил высокую значимость события, подчеркнув, что культурно-гуманитарные связи двух стран, зарождавшиеся вдоль Великого Шелкового пути, сегодня переживают мощный подъем, а полная луна на сцене - символ мира, процветания и единства.

Концертная программа стала настоящим мостом между культурами. На фоне видеодекораций с панорамами величественных гор, рек, лугов и проекцией огромной полной луны прозвучали вокальные и инструментальные шедевры. Вечер открылся символичным дуэтом, в котором казахская народная песня «Жүрек» переплелась с китайской «Солнце радостно поднимается». Вокальные партии гармонично сменялись инструментальными номерами: со сцены звучали виртуозные переливы китайской пипы, нежные мотивы бамбуковой флейты, а также экспрессивные партии аккордеона и ударных.

Зрители аплодировали не только классическим аранжировкам, но и инструментальным диалогам, перешагнувшим через века и географические границы, как дуэт ханга и дауылпаза.

Помимо концерта, зрители смогли прикоснуться к традициям Чунцина: в фойе театра были представлены уникальные ремесла — изготовление лекарственных благовоний из дерева чжаньнань и филигранное искусство вырезания из бумаги. Гостей встречала тематическая фотовыставка.

Концерт «Миг единения под одной луной» доказал, что для настоящего искусства и искренней дружбы не существует языковых или культурных барьеров.

#Китай #КНР #концерт #посольство

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