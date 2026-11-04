Симфония жизни профессора Жумабековой

Фото из личного архива Даны Жумабековой

Форум собрал коллег из Казахстана, Узбекистана­ и России.

В адрес юбиляра звучало много добрых­ слов. Так, ректор КазНУИ, заслуженный деятель РК Галым Ахмедьяров­ признался, что запомнил их первую встречу: тогда Дана Жунус­бековна тепло говорила о своих учениках. Прошло много лет, но ничего, к счастью, не изменилось. Преподаватель продолжает работать со студентами, учить, воспитывать и оберегать их как собственных детей.

А начинался путь в науку у будущего профессора со скрипки. Из-за травмы руки ей пришлось отказаться от карьеры концертирующего исполнителя, но с инструментом музыкант не рассталась: в 1980-е годы преподавала на кафедре струнных инструментов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. А подлинное свое призвание Дана Жунусбековна нашла в музыковедении, когда занялась исследованием исполнительского искусства. Это редкое сочетание отмечали многие гости.

– У нас, к сожалению, нет примеров, когда исполнитель становится доктором искусствоведения и автором стольких фундаментальных трудов. По-хорошему­ завидую, что у вас работает такой специалист, – отметила профессор Государственной консерватории Узбекистана­ Шойиста Ганиханова.

По видеосвязи Дану Жумабекову поздравила ее научный руководитель, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, известный музыковед Елена Долинская. Вместе они трудились над книгой, докторской диссертацией Даны Жунусбековны. А недавно Елене Борисовне попалась старая фотография: на веранде знаменитого Дома творчества композиторов «Руза» отдыхают люди, а учитель и ученица работают над рукописью. Этот кадр хорошо передает, с какой отдачей Дана Жумабекова с самого начала относилась к науке. Теперь у бывшей аспирантки собственная научная школа и множество последователей, которым она передает ту же увлеченность. А ее любимый наставник гордится своей ученицей!

Композитор, лауреат Государственной премии РК Балнур Кыдырбек знает Дану Жунусбековну 65 лет, со времен учебы в Республиканской специализированной­ музыкальной школе им. Куляш Байсеитовой. Она отмечает: за внешним спокойствием и бесконфликтностью юбиляра стоит большая внутренняя сила. Пережив немало личных трагедий, она всегда оставалась сдержанной, была профессионалом, примером для других. Поэтому, создавая в честь Даны Жунус­бековны произведение, Балнур Кыдырбек выбрала не оперу с ее открытыми столкновениями и не легкий вальс.

– Долго думала, какой жанр подойдет больше всего, и поняла – симфония. В ней есть внутренняя драматургия, скрытый конфликт, переживания, – сказала композитор.

Дана Жумабекова стала важным связующим звеном между авторами музыки и исполнителями. Она член Союза композиторов Казахстана, часто бывает на концертах современных авторов и пишет рецензии, дает советы. Таких музыковедов сегодня немного, и композиторы очень благодарны ей за поддержку.

Отдельная страница в биографии профессора Жумабековой – сохранение истории отечественной музыки. Доктор филологических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ракымжан Турысбек напомнил, что как стипендиат программы «Болашақ» Дана Жунусбековна стажировалась в России, выезжала на гастроли со студентами в страны Европы и Центральной Азии, а грант «Лучший преподаватель вуза» получала не раз. Его консультации помогли при создании книги «Айман Мусахаджаева и современники» и, особенно накануне юбилея, монографии «Жумабекова Дана: Биобиблиография» (ответственный редактор Галия Исаканова).

– Во время совместной работы я убедился, насколько Дана Жунусбековна увлечена наукой, исследованиями. В ее архиве множество материалов, документов, фотографий. Это человек, который по-настоящему живет искусством, – сказал Ракымжан Турысбек.

Конференция проходила в теплой обстановке, полной воспоминаний и, конечно, музыки. Заслуженный дея­тель РК, профессор КазНУИ Раиса Мусаходжаева пригласила на сцену выпускников легендарной РМШ. Так представители этой школы, воспитавшей многих выдающихся музыкантов страны, с гордостью поздравили свою выпускницу 1974 года.

На мероприятии представили и саму биобиблиографию, изданную КазНУИ на казахском, русском и английском языках, а также сборники материалов конференции. Выход изданий отметили символическим тұсаукесер. Завершился форум музыкальным поздравлением студентов КазНУИ.

Сегодня магистранты и докторанты Даны Жунусбековны продолжают изучать историю отечественного струнно-смычкового искусства, где еще немало неисследованных имен, произведений и событий. Так ее симфония звучит дальше – уже в голосах учеников.