Симптомы коронавируса обнаружили у отца казахстанского дипломата в Германии
Екатерина Елисеева
У отца казахстанского дипломата в Германии обнаружили симптомы коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Подтверждаем, что к одному из наших дипломатов в посольстве Казахстана в Германии в гости приехали родители. Они находились в Европе с частной поездкой. Через несколько дней у отца дипломата были обнаружены симптомы заражения коронавирусом, после чего он был госпитализирован", – говорится в сообщении официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова.
Он отметил, что на сегодняшний день его состояние улучшилось, мужчина переведен из отдельной палаты в общую. Его супруга и сын находятся на карантине под наблюдением немецких врачей.
Напомним, у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, была обнаружена коронавирусная инфекция.
Ранее в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.