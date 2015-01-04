Симуляционный центр открыт в областной больнице Актобе

В Актюбинской областной больнице открыт симуляционный центр, оборудованный специальной техникой и современными медицинскими манекенами-роботами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"Опыт, полученный здесь, будет способствовать профессиональному росту как врачей, так и среднего медперсонала", – говорится в сообщении.
"Региональный симуляционный центр открыт на базе областной многопрофильной больницы. В этих кабинетах врачи смогут готовиться к различным ситуациям, таким, которые редко встречаются на практике. Упражняться в спасении жизней смогут и студенты-медики. Приобретено 5 манекенов: для реаниматологов, акушеров и педиатров", – указывается в распространенной информации.
Всего из республиканского бюджета на оснащение центра выделено 50 млн тенге, еще 100 млн поступит в течение трех лет – на усовершенствование. Неотложная помощь, лечебные процедуры и уход за капризным псевдопациентом – все это ждет врачей и медицинских сестер в ближайшее время.
Планируется, что уже в 2015–2016 годах весь медицинский персонал области по графику пройдет стажировку в центре.
