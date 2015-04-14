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Символ доблести и славы
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
В Талдыкорган прибыло Боевое знамя легендарной 72-й гвардейской стрелковой дивизии – атрибут масштабной эстафеты под названием «Мы – наследники Победы!». Военная реликвия уже побывала в 13 крупных населенных пунктах республики. Торжественная передача флага состоялась у обелиска Славы в центральном парке города, куда пришли ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, школьники и студенты. Церемония началась с построения солдат и офицеров Талдыкорганского военного гарнизона.
Как отметили организаторы акции, командиры подразделений Национальной гвардии РК Константин Куатов и Ербол Антай, эстафета проводится в рамках подписанного главами государств СНГ плана по празднованию 70-летия Великой Победы. Ее цель – увековечить память о под­вигах воинов-казахстанцев. В далеком 1941-м на фронт ушла Акмолинская стрелковая дивизия, которой за проявленный героизм под Сталинградом было присвоено звание «гвардейская» и вручено Боевое знамя. В те годы этот символ воинской чести и славы поднимал в атаку сотни солдат. А сегодня копия стяга торжественно шествует по стране и поднимает патриотический дух казахстанцев.
По словам майора Ербола Антая, бойцы легендарной дивизии освобождали от фашистских захватчиков Украину, Польшу, Чехословакию. За проявленные доблесть и отвагу 31 воин удостоился звания Героя Советского Союза, сотни награждены орденами и медалями. Сформированное в Казахстане соединение стало примером мужества и героизма для многих других советских войсковых частей.
О цене Победы и сегодняшнего мира на церемонии рассказала ветеран Алтынай Есболатова, исколесившая сотни тысяч километров по фронтовым дорогам в составе санитарного поезда. По ее словам, святая обязанность нынешнего поколения – помнить и прославлять героические подвиги предков, проливавших кровь на полях жестоких сражений. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших героев минутой молчания.
За несколько дней военнослужащие проведут десятки встреч со школьниками и студентами, на которых расскажут о боевом пути гвардейской дивизии. В этом главная суть проекта – через славную историю наших дедов и прадедов, отстоявших мир, воспитывать в молодых чувство патриотизма.
Эстафета Боевого знамени начала свой путь из Караганды, где и осуществлялась отправка дивизии на фронт. За три месяца реликвия преодолеет более 10 тыс. км, побывает в 25 городах Казахстана.

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