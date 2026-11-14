Символ экономической независимости

За привычными купюрами и монетами, которыми мы, несмотря на развитие безналичных электронных платежей, все еще нередко расплачиваемся, стоит непрос­тая история становления независимого государства, поиска собственного экономического пути и создания современного отечественного производства.

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Особое место в этой истории принадлежит Усть-Каменогорс­ку, где на базе одного из цехов Ульбинского металлургического завода был создан Казахстанский монетный двор (КМД), сегодня известный далеко за пределами республики. В названии нашей национальной валюты – тенге – слышится отзвук старинного слова «деньга», а сама история тенге – во многом история взросления независимого Казахстана.

Хорошо помню свое первое знакомство с новенькими казахстанскими банкнотами. Получив их, я поспешно сунул деньги в старенький кошелек и всю дорогу домой с тяжелыми сумками переживал, как неловко им там, на сгибах. Дома, наскоро поздоровавшись с гостями, незаметно выскочил в соседнюю комнату, осторожно достал красивые банкноты, расправил, аккуратно сложил вдвое и вернул на место. Только после этого с облегчением вздохнул. Так началась моя личная история отношений с тенге. И, надо признать, взаимная симпатия за прошедшие годы только окрепла.

А вот первые годы становления национальной валюты были далеко не безоблачными. Экономика переживала тяжелейший период. Инфляция стремительно обесценивала накопления, наличных не хватало и зарплаты задерживали. Процветал бартер. Помню, как привозил из Алматы заработанное целыми чемоданами, а денег все равно было в обрез.

В магазинах стояли очереди за самым необходимым, были попытки ввести талонное снабжение, предприятия искали способы поддержать работников. Некоторые даже вводили своеобразные внут­ренние платежные средства.

К примеру, на том же Ульбинском металлургическом заводе чеканили специальные жетоны на проезд и питание, которыми заводчане расплачивались в общественном транспорте и столовой предприятия. А еще были жетоны на хлеб, были на молоко. Сегодня эти небольшие металлические знаки стали предметом интереса нумизматов. Как и другой вид чеканных жетонов – «швайчиков». Так называли жетоны на спецпитание, появившиеся в начале 1990-х годов на Серебрянском заводе неорганических производств, которым руководил Юрий Швайченко, впоследствии ставший первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Выпускали их также на Ульбинском металлургическом заводе. А чуть позднее появились так называемые «шыгыски» – настольные мемориальные медали. В этих, на первый взгляд, непритязательных чеканных изделиях из бронзы, цинка, меди, нейзильбера уже просматривались первые попытки создания казахстанских монет. И не случайно именно Ульбинский металлургический стал отправной точкой истории Казахстанского монетного двора.

Все началось еще в конце 1991 года. Тогда руководство предприятия прорабатывало вопрос организации выпуска собственных монет. Задача оказалась непростой. Специалисты практически не имели опыта чеканки, а зарубежные производители своими технологическими секретами делиться не спешили.

Краткое описание процесса удалось отыскать лишь в энциклопедии 1930-х годов. Пришлось осваивать новое направление буквально с «нуля». Работали с огромным энтузиазмом, нередко оставаясь ночевать прямо в цехах, чтобы не терять времени на дорогу. Часть оборудования конструировали и изготавливали самостоятельно. Впоследствии даже зарубежные специалисты высоко оценили некоторые инженерные решения казахстанских мастеров.

Так, немецкие эксперты, осмотрев отечественную гуртильную установку, признали качество обработки края монет лучше, чем у оборудования известной фирмы Schuler…

В 1992 году на базе одного из цехов Ульбинского металлургического завода был создан Казахстанский монетный двор. Первые – пока еще пробные – монеты казахстанской чеканки изготовили в ноябре того же года, используя немецкие заготовки. В 1993-м предприятие выпустило первую промышленную партию циркуляционных монет. А уже 15 ноября 1993 года в обращение был введен казахстанский тенге.

Впоследствии монетный двор пережил несколько этапов организационного развития. В 1994 году производство было выделено из состава УМЗ и преобразовано в самостоятельное юридическое лицо, а в ноябре 1998-го вошло в состав Национального банка РК.

С тех пор производство прошло огромный путь. Сегодня КМД полностью обеспечивает страну разменными монетами, чеканит инвестиционные и коллекционные монеты из золота и серебра, государственные награды, памятные медали и другую продукцию. Освоены технологии изготовления уникальных монет, в том числе диаметром 100 миллиметров и весом в один килограмм.

Особая страница – коллекционные монеты, которые давно стали не только предметом нумизматического интереса, но и своеобразными произведениями искусства. Казахстанские мастера научились работать с различными редкими и драгоценными металлами, использовать необычные материалы и сложные технологические решения.

Так, Казахстанский монетный двор первым в мире освоил технологию выпуска биметаллических тантало-серебряных монет. В 2011 году на эту технологию был получен инновационный патент. Впоследствии специалисты научились даже изменять цвет тантала, получая до 18 различных оттенков! Сегодня Казахстанский монетный двор остается единственным в мире производителем монет с использованием этого редкого и крайне сложного в обработке металла.

В истории международных побед казахстанских монет немало ярких страниц. В 2006 году монета «Космос», изготовленная с применением тантала, была признана лучшей в мире среди монет, выпущенных в этом году. Серебряный «Чингисхан» из серии «Великие полководцы» получил международное признание в номинации, посвященной исторической тематике. В 2014 году «Родина яблок» завоевала главный приз на международном конкурсе в Мексике. А серебряный «Тигр» с золотым напылением и бриллиантовыми вставками был отмечен в Канберре сразу в двух номинациях – за красоту и технологическое исполнение.

За каждой такой наградой стоят знания, опыт и мастерство специалистов, сумевших превратить некогда совершенно новое для страны производство в конкурентоспособную отрасль. Не случайно Национальный банк отмечает, что Казахстанский монетный двор входит в число участников Международной Ассоциации монетных дворов, объединяющей ведущие предприятия этой индустрии. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015.

Историю этого становления сегодня можно проследить и в выставочно-информационном центре Ульбинского металлургического завода. Экспозиция рассказывает о становлении одного из важнейших промышленных предприятий Казахстана, его научных и производственных достижениях. Отдельное место в ней занимает продукция монетного двора – наглядное свидетельство того, как промышленный потенциал Ульбинского металлургического помог решить задачу общегосударственного значения.

Кстати, строжайшая система безопасности на Монетном дворе – отдельная тема. Контроль здесь действительно серьезный: при переходе из одного помещения в другое сотрудники проходят проверку с использованием металлоискателей. Даже забытый в кармане болтик или гаечка могут стать поводом для неприятностей. Иначе нельзя: чеканка монет требует особой ответственности и безупречного контроля.

…Когда-то я с трепетом расправлял первые казахстанские банкноты, боясь помять их в стареньком кошельке. Сегодня тенге – привычная часть нашей жизни. Мы не задумываемся, сколько инженерного труда, профессионального мастерства и человеческого упорства стоит за каждой монетой.

Счастье, как говорят остроумцы, не в деньгах, а в их количестве. Национальная валюта – не только средство расчета, но еще и один из символов независимости, свидетельство того, что республика способна самостоятельно создавать сложные и востребованные технологии.

И, кажется, именно поэтому всем нам так нравится тенге.