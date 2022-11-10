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Символ Казахстана на «Барыс-Арене»

Дмитрий Норкин

На льду столичной ледовой арены был раскрыт самый большой флаг нашей страны.

Это событие произошло перед матчем регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги, где встречались наш «Барыс» и подмос­ковный «Витязь». Данную акцию организовала инициа­тивная группа «Ашық Аспан», которая откликнулась на предложение руководства столичного клуба по проведению совместной акции под девизом «Менің Елім! Менің туым!».

Самый большой флаг нашей страны, который официально зарегистрирован в Книге рекордов Казахстана, имеет размер 40 на 20 м. В рамках социальной акции «Ашық Аспан», которая состоялась 22 октября в небе над Алматы, флаг впервые был раскрыт профессиональным парашютистом на высоте три тысячи метров. Акция получила широкий резонанс среди казахстанцев и позитивные комментарии по всей стране.

Площадь флага, сотканного из шелка, составила 800 кв. м, его вес – около 60 кг, и в этот раз он занял большую часть ледовой площадки. Для его развертывания на главной хоккейной арене страны были приглашены 30 волонтеров. Патриотическое мероприятие сопровождалось выступлением детского хора.

Что касается самого поединка, то «Барыс» проиграл эту встречу со счетом 2:3. У гостей дублем отметился Владислав Кара, а еще одну шайбу забросил Александр Яремчук. В составе нашей команды результативные атаки провели Аркадий Шестаков и Динмухамед Кайыржан.

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