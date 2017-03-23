​Символ мира, единства и весеннего обновления

Глава государства обратился к гражданам страны с трибуны столичного велотрека «Сарыарка». В своем выступлении Нурсултан ­Назарбаев отметил, что Наурыз мейрамы – один из самых любимых и долгожданных весенних праздников, он имеет тысячелетнюю историю и отмечается вне этнических или религиозных предпочтений. Праздновать дни весеннего равноденствия в кругу родных и друзей – традиция, завещанная предками.

Кроме того, Президент подчеркнул, что Наурыз – это символ доверия, дружбы, братства и стабильности нашей страны.

– В этом году мы встречаем Нау­рыз с особенным настроением, Казахстан начал серьезное обновление, – сказал Глава государства. – Я объявил о программе Третьей модернизации, в рамках которой предусматриваются реформы политической и экономической систем. Мы внесли важные поправки в Конституцию, улучшаю­щие государственное управление. Станут крепче гарантии нашей Независимости, упрочатся единство и согласие. Это позволит уверенно смотреть в будущее и преодолевать вызовы современного развития мира.

Говоря о политических и экономических преобразованиях, Президент обратил внимание на то, что они имеют одну общую цель – повышение благосостояния и улучшение условий жизни для всех казахстанцев.

– Чтобы в каждом доме, в каж­дой семье, под каждым шаныраком были изобилие и стабильность. Чтобы каждый имел возможность спокойно трудиться для своей страны, воспитывать детей и с радостью встречать новый день. Это достигается трудом, который обеспечивается государством, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Весеннее равноденствие имеет особое значение во многих культурах мира, знаменуя собой обновление и единение людей и природы. В казахских народных традициях Наурыз мейрамы именуется великим всенародным праздником – Ұлыстың Ұлы күні.

– Радость в эти дни вселяется в души людей, – сказал Глава государства. – Все ходят друг к другу в гости, прощают старые обиды и желают ближним благополучия и счастья. Наурыз напоминает нам о важности таких вечных ценностей, как милосердие и взаимовыручка.

В завершение своей речи Президент напомнил о старинной легенде, которая издревле сопровождает Наурыз мейрамы, посвященной визиту старца Кыдыра, дорогого гостя, приносящего счастье, удачу и процветание в дом.

– По старинному поверью Кыдыр-ата обходит мир, заходит в дома, и в этих домах появляются счастье и достаток. Пусть Кыдыр-ата, обходя нашу страну, заглянет в дом каждого казахстанца, – пожелал Нурсултан Назарбаев.

Программу праздника продолжил концерт, который открылся инсталляцией, посвященной Нау­рыз мейрамы, с участием твор­ческих коллективов столицы. Пес­ню о весеннем празднике вместе с известными артистами исполнили воспитанники детских учреж­дений Астаны. В белоснежных платьях и костюмах мальчишки и девчонки были похожи на первые подснежники, ослепительно яркие на фоне проталин.

Патриотический настрой и героические песни традиционно дарила поклонникам группа «Алаш ұлы», о весне, любви и радости пели в этот день Мадина Садвакасова, группа «МузАРТ» и другие звезды казахстанской эстрады.

В тот же день Президент посетил этноаул возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». Главу государства в импровизированном национальном ауле встретили звуками карная и казахскими народными танцами. Нурсултан Назарбаев посмотрел состязание қазақша күрес, а также пообщался с горожанами, пришедшими на праздник.

Этноаул, который работает все праздничные дни, состоит из 19 нарядных юрт, восточного базара, где можно приобрести изделия мастеров-ремесленников в национальном стиле, и торговых палаток с горячими блюдами восточной кухни. Кстати, баурсаки и наурыз коже традиционно раздаются горожанам бесплатно.

На входе гостей встречают двухметровые батыры из алматинского театра «Арлан», впечатляющие своей мощью и красочными костюмами. Памятные фото можно сделать на фоне интересных скульптурных композиций.

Возле каждой юрты артисты демонстрируют традиционные казахские народные обряды – бата беру, тұсаукесер, айтыс, беташар, көрісу-амандасу, бесікке салу, ат қою. А также любой желающий может принять участие в спортивных играх: поднятие гирь или барана, перетягивание каната, армрестлинг.

Большой интерес вызывают собачьи бега и выставка тазы и тобет. Ассоциация национальных видов спорта привезла сюда лучших борзых и овчарок со всего Казахстана. Руслан Ибраев пришел со своим питомцем породы тобет по кличке Пнар. Это, говорит, очень спокойная собака, с хорошими охранными и пастушечьими качествами.

– Наурыз – это праздник тюркских народов, традиция отмечать который идет из глубины веков. Наши предки жили в гармонии с природой. И день весеннего равноденствия, как праздник обновления, завершения долгой зимы, отмечался еще в зороастрийские времена, – говорит председатель правления Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар» Оралбай Абдыкаримов. – Сегодня мы возвращаемся к традициям, возрождая их для нового поколения. Так, задача нашей ассоциации – популяризация традиционной безоружейной казахской охоты, увеличение численности тобет и тазы. Мы утвердили на государственном уровне стандарт этих пород, ежегодно проводим смотры, выставки, но впереди еще много работы.

Рядом с тазы – беркутчи, без которых праздник традиций и обычаев был бы неполным. А в юртах шумно и весело празднуют представители всех национальностей. Так, Шамшет Аимбетов из каракалпакского культурного центра «Жайхун» поведал о национальных блюдах этих народов на общем дастархане – жугуратек, смоляк, ижам.

Азербайджанцы потчевали гостей долмой и шах-пловом. По словам Элшана Гасанова из КЦ «Хазар», в Астане официально проживает порядка 6 тысяч азербайджанцев:

– Я сам живу здесь более 35 лет и хочу сказать: мы – братские народы – всегда были дружными. Многих приютил Казахстан в годы лихолетья.

– Хотим пожелать всем казахстанцам мира, добра, процветания, пусть над нашей страной всегда будет чистое небо, а люди радуются так, как сегодня, – поздравили соотечественников чета Жумалбековых – Берик и Зульфия, которые с двумя детьми с удовольствием приняли участие в народных гуляниях.

Теплые пожелания звучат в этноауле и со сцены, где ежедневно с 10 до 17 часов проходит концерт с участием звезд казахстанской эстрады, артистов русского драматического и казахского музыкально-драматического театров, Театра кукол и «Жастар», ансамблей традиционной музыки «Қорқыт» и «Сарыарқа», солистов Государственной академической филармонии, танцевальных ансамблей «Тумар», «Наурыз», «Байтерек», «Шалкыма» и «Жулдыз».

Наурыз мейрамы в Астане раскинулся на пяти площадях и в десяти жилых массивах, а также в пригородных районах. Но каждый горожанин за эти дни наверняка посетит центральный этноаул, где обязательно найдет что-то интересное для себя.