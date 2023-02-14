Символ музыкальных побед

Им стал национальный музыкальный инструмент – домбра. Но это далеко не обычный ее образец. Несмотря на то, что она имеет традиционную форму и выполнена из натурального дерева, все же отличается от своих аналогов декорированием – края ее корпуса инкрустированы драгоценными камнями.

– Домбра отражает историю казахского народа, его материальную культуру, традиции и обычаи, которые предки передавали из поколения в поколение, – отметила заместитель директора областного историко-крае­ведческого музея Жанна Косалиева. – Примечательно, что техника инкрустации драгоценными камнями применялась мастерами как стилистическое решение еще в глубокой древности. Продолжатели традиций используют ее и сегодня при изготовлении музыкальных инструментов, а также предметов домашнего обихода и элементов национальной одежды.

Музыкальный инструмент также украсили казахские орнаменты, эмбле­ма телеканала «Хабар» и надпись «Асыл домбыра». Дело в том, что она является главным призом победителей одноименного мегапроекта, организованного в прошлом году общественным фондом Assyltas и республиканским телеканалом «Хабар».

– В творческом состязании приняли участие 60 сильнейших импровизаторов, представлявших 20 команд со всех уголков страны. Обладателями Гран-при жюри признало жамбылских айтыскеров Каната Мырзахана, Айтбека Турсынбаева и Дархана Абдиманата. Победители в торжественной обстановке передали свою награду на хранение в наш музей, – рассказала Жанна Косалиева.

С учетом состава конкурсантов завоевать Гран-при было нелегким делом, потому новый экспонат был достоин занять одно из почетных мест в коллекции музея. Домбру как дань уважения молодых акынов старшему поколению установили рядом с экспозицией великого певца и композитора, народного акына и жырау Кенена Азербаева, посвятившего свою жизнь музыке, заложившему основу искусства айтыса. Ценный экспонат также служит напоминанием о том, что священная аулиеатинская земля, взрастившая несравненных Жамбыла Жабаева, Ыкыласа Дукенулы и Кенена Азербаева, бесконечно богата талантами.