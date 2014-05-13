Символ надежды

Культура
749

Выставка – совместный проект мюнхенского фонда «Белая роза» и оренбургского благотворительного фонда «Евразия». Тот факт, что организатором и активным участником известнейшей в Европе группы мюнхенских студентов-подпольщиков, сочинявших и распространявших листовки антигитлеровского содержания, был выходец из России, уроженец Оренбурга православный немец Александр Шморель, привлек внимание оренбуржцев в 1998 году. С тех пор выставка «Белая роза» была показана в трех десятках городов России – от Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска до Калининграда. Экспозиция длительное время работала в Москве и Санкт-Петербурге, в Минске, Киеве, Риге и Астане.

На церемонию открытия выставки в Алматы прилетели член правления фонда «Белая роза» бригадный генерал бундесвера в отставке, почетный президент Европейской ассоциации военной прессы, историк и публицист Винфрид Фогель и президент оренбургского благотворительного фонда «Евразия», биограф Александра Шмореля, журналист, историк и переводчик Игорь Храмов. Они рассказали о судьбе отважных молодых людей, выступивших против нацизма в самом сердце рейха, осужденных нацистским судом и казненных в Мюнхене в 1943 году. 

В ходе церемонии открытия был показан документальный фильм «В поисках «Белой розы»» известного советского и российского режиссера Саввы Кулиша. Одна из причин, почему выставку в Алматы принимает православная церковь Казахстана, – завершившийся в феврале 2012 года процесс канонизации Александра Шмореля Русской православной церковью. Теперь герой немецкого Сопротивления – святой Александр Мюнхенский.

Организаторами экспозиции в южном мегаполисе выступили Генеральное консульство Германии в Алматы, Институт им. Гете и представительство Россотрудничества в Казахстане.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы 

Популярное

Все
Чистота становится философией жизни
Свобода возможна лишь в правовом поле
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
Новую школу построят в Атырау
В зоне особого контроля
Проезд сделали бесплатным
Продолжается уборка зерновых
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Все готово к сентябрю
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Контроль без изоляции
Удачный старт на US Open
Новый учебный год – новые возможности
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Успех страды зависит от работы элеваторов
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Фильм «Алтын адам» покорил зрителей детского кинофестиваля …
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
100-летие Нургисы Тлендиева: молодых дирижеров приглашают н…
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]