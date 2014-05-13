Выставка – совместный проект мюнхенского фонда «Белая роза» и оренбургского благотворительного фонда «Евразия». Тот факт, что организатором и активным участником известнейшей в Европе группы мюнхенских студентов-подпольщиков, сочинявших и распространявших листовки антигитлеровского содержания, был выходец из России, уроженец Оренбурга православный немец Александр Шморель, привлек внимание оренбуржцев в 1998 году. С тех пор выставка «Белая роза» была показана в трех десятках городов России – от Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска до Калининграда. Экспозиция длительное время работала в Москве и Санкт-Петербурге, в Минске, Киеве, Риге и Астане.

На церемонию открытия выставки в Алматы прилетели член правления фонда «Белая роза» бригадный генерал бундесвера в отставке, почетный президент Европейской ассоциации военной прессы, историк и публицист Винфрид Фогель и президент оренбургского благотворительного фонда «Евразия», биограф Александра Шмореля, журналист, историк и переводчик Игорь Храмов. Они рассказали о судьбе отважных молодых людей, выступивших против нацизма в самом сердце рейха, осужденных нацистским судом и казненных в Мюнхене в 1943 году.

В ходе церемонии открытия был показан документальный фильм «В поисках «Белой розы»» известного советского и российского режиссера Саввы Кулиша. Одна из причин, почему выставку в Алматы принимает православная церковь Казахстана, – завершившийся в феврале 2012 года процесс канонизации Александра Шмореля Русской православной церковью. Теперь герой немецкого Сопротивления – святой Александр Мюнхенский.

Организаторами экспозиции в южном мегаполисе выступили Генеральное консульство Германии в Алматы, Институт им. Гете и представительство Россотрудничества в Казахстане.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы