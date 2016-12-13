​Символ Независимости

Полина ФЕДОРОВА

В череде праздничных мероприятий посвященный ей день занимает особое место, ведь Астана стала символом Независимости, источником вдохновения, единения и сплоченности казахстанцев в преодолении трудностей непростого периода становления и устремления к новым победам.

«Столица отражает жизнь конкретного государства, концентрируя в себе все лучшее, что в нем есть. Столица – это стержень каждой нации, – считает Президент Нурсултан Назарбаев. – Дух Астаны сплетает воедино вековые традиции, мудрость, творчество народа, прошлое, настоящее и будущее Казахстана». Поэтому можно считать, что в динамичном развитии Астаны, как в зеркале, отразились коренные изменения, произошедшие в нашем государстве, экономике и обществе за годы независимости.

Астана принимала первый в новом тысячелетии cаммит ОБСЕ, здесь проходили конференция лидеров 57 исламских государств мира и многие другие международные форумы, которые сделали Казахстан известным всему мировому сообществу.

В следующем году Астана готовится принять участников международной выставки «ЭКСПО», тема которой – «Энергия будущего» – как нельзя лучше характеризует вектор устремлений казахстанской столицы. Астана смотрит в будущее, а стремительные темпы роста делают ее примером новых стандартов качества жизни, заряжая энергией все регионы страны. 

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