Символ независимости страны

Ее становление и развитие неразрывно связано с личностью Президента Казахстана – Лидера нации Н. А. Назарбаева. Благодаря историческому решению и постоянному вниманию Главы государства Астана состоялась как столица, которая несет в себе консолидирующий заряд, объединяет всех казахстанцев, олицетворяет новую, динамично развивающуюся страну.
Сегодня Астана и Казахстан – понятия неразделимые, и, говоря об Астане, мы подразумеваем нашу Родину в целом. В результате проведенной в 2007 году конституционной реформы правовой статус столицы был закреплен в Основном законе.
В пункте 3 статьи 2 Конституции ныне прописано, что столицей Казахстана является город Астана. Это не просто повышает авторитет столицы, но и налагает огромную ответственность за ее будущее. Теперь это – конституционное требование. И задача всех казахстанцев заключается в том, чтобы Астана стала образцовой столицей на международном уровне, была катализатором устойчивого развития республики, ярким, процветающим, консолидирующим и устремленным в будущее городом.
В 2008 году было внесено дополнение в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому День столицы – государственный праздник. Теперь это праздник всех казахстанцев.
Как показывает мировая практика, переносы столицы всегда были особым историческим событием в жизни любого государства. Яркими примерами в этом отношении служат многие страны мира. Вашингтон был основан в безлюдной местности по указанию первого Президента США Джорджа Вашингтона. Когда первый Президент Турции Кемаль Ататюрк перенес столицу государства в Анкару, никто даже предположить не мог, что она станет огромным городом, вторым после Стамбула.
Перенос столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро в Бразилиа значительно повлиял на социально-экономическую жизнь республики, переориентировав внутренние миграционные потоки и улучшив инфраструктуру регионов страны. В результате объединения Германии столица была перенесена в Берлин, что символизировало преемственность германского государства.
С каждым годом мы все больше убеждаемся в том, что решение Президента Казахстана о переносе столицы было глубоко продуманным и дальновидным шагом, определившим основные векторы развития государства и общества. Основные причины переноса столицы Лидер нации резюмирует в книге "Казахстанский путь": "Во-первых, перенос был обусловлен необходимостью укрепления Казахстана в геополитическом плане. Астана является центром Евразийского континента, соединяя в себе европейские и азиатские традиции. Город одинаково открыт Югу, Востоку, Северу и Западу. Во-вторых, в этом решении немаловажную роль сыграли соображения безопасности. Столица независимого государства по возможности должна быть удалена от внешних границ и находиться в центре страны. В-третьих, перемещение столицы продиктовано необходимостью оздоровления экономики Казахстана. Оно обеспечило мультипликативный эффект для экономики страны. Стали развиваться областные центры, встали на ноги отрасли экономики, специализирующиеся на производстве строительных материалов. В-четвертых, перенеся столицу в регион, многонациональный по своему составу, мы еще раз подтвердили курс на создание стабильного полиэтнического государства, сохранение и приумножение дружбы между народами, населяющими Казахстан".
С первых дней Нурсултаном Абишевичем была поставлена задача развития Астаны до уровня столиц ведущих государств мира. За столь небольшой по историческим меркам период она превратилась в современный мегаполис, признанный центр общественно-политической, экономической, научной и социально-культурной жизни, активно влияющий на все сферы динамичного развития государства и общества.
Генеральный план города был разработан выдающимся японским зодчим Кисе Курокавой с учетом идеи Главы государства о придании столице евразийского облика. Создаваемые по его генеральному проекту архитектурные шедевры сочетают в себе современный дизайн и азиатский колорит. Это придало Астане неповторимый облик.
Астана стала площадкой идей и для других знаменитых архитекторов – британца Нормана Фостера, признанного лидера архитектуры в стиле hi-tech, итальянца Манфреди Николетти. Немало по-настоящему уникальных сооружений столицы – дело рук отечественных специалистов. Неповторимые здания города способны украсить любой мегаполис мира, а каждый из новых объектов столицы глубоко символичен и экспрессивен.
В 1999 году новой столице Казахстана была присуждена премия ЮНЕСКО "Города за мир". Это награда присуждается городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира.
С 2003 года Астана стала центром глобального межконфессионального диалога – Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Этот уникальный форум служит укреплению взаимопонимания и партнерства между различными народами. На нем обсуждаются вопросы, касающиеся свободы вероисповедания, роли религиозных лидеров в укреплении международной безопасности, объединения усилий мировых религий для разрешения конфликтов.
Можно утверждать, что выдающиеся деятели ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма признали Астану площадкой, на которой можно вести диалог всем религиям. Сама выдвинутая Президентом идея проведения съезда и строительство Дворца Мира и Согласия в столице Казахстана стали подтверждением стремления республики вести конструктивные дискуссии с целью поиска совместного ответа на новые, нестандартные угрозы и вызовы современности.
В Астане проходили многие международно-значимые мероприятия: саммиты ОБСЕ и СНГ, зимние Азиатские игры, сессия Организации исламского сотрудничества, Астанинские экономические форумы и другие. Признанием высших потенциальных возможностей нашей столицы стало решение о проведении в ней Всемирной выставки "ЭКСПО-2017".
Знаменательным событием стало подписание в Астане 29 мая текущего года Договора о Евразийском экономическом союзе – правовой основы нового международного экономического объединения.
Сегодня столица притягивает к себе внимание мирового сообщества своей молодостью, устремленностью в будущее, миролюбивыми инициативами и ярким архитектурным обликом. Недавно Глава государства поставил новую амбициозную задачу – к 2050 году Астана должна войти в число 10 успешных городов мира. Нет сомнений, что эта цель будет достигнута.
Пользуясь случаем, поздравляю читателей газеты с Днем столицы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.