Символ независимости страны

Ее становление и развитие неразрывно связано с личностью Президента Казахстана – Лидера нации Н. А. Назарбаева. Благодаря историческому решению и постоянному вниманию Главы государства Астана состоялась как столица, которая несет в себе консолидирующий заряд, объединяет всех казахстанцев, олицетворяет новую, динамично развивающуюся страну.

Сегодня Астана и Казахстан – понятия неразделимые, и, говоря об Астане, мы подразумеваем нашу Родину в целом. В результате проведенной в 2007 году конституционной реформы правовой статус столицы был закреплен в Основном законе.

В пункте 3 статьи 2 Конституции ныне прописано, что столицей Казахстана является город Астана. Это не просто повышает авторитет столицы, но и налагает огромную ответственность за ее будущее. Теперь это – конституционное требование. И задача всех казахстанцев заключается в том, чтобы Астана стала образцовой столицей на международном уровне, была катализатором устойчивого развития республики, ярким, процветающим, консолидирующим и устремленным в будущее городом.

В 2008 году было внесено дополнение в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому День столицы – государственный праздник. Теперь это праздник всех казахстанцев.

Как показывает мировая практика, переносы столицы всегда были особым историческим событием в жизни любого государства. Яркими примерами в этом отношении служат многие страны мира. Вашингтон был основан в безлюдной местности по указанию первого Президента США Джорджа Вашингтона. Когда первый Президент Турции Кемаль Ататюрк перенес столицу государства в Анкару, никто даже предположить не мог, что она станет огромным городом, вторым после Стамбула.

Перенос столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро в Бразилиа значительно повлиял на социально-экономическую жизнь республики, переориентировав внутренние миграционные потоки и улучшив инфраструктуру регионов страны. В результате объединения Германии столица была перенесена в Берлин, что символизировало преемственность германского государства.

С каждым годом мы все больше убеждаемся в том, что решение Президента Казахстана о переносе столицы было глубоко продуманным и дальновидным шагом, определившим основные векторы развития государства и общества. Основные причины переноса столицы Лидер нации резюмирует в книге "Казах­станский путь": "Во-первых, перенос был обусловлен необходимостью укрепления Казахстана в геополитическом плане. Астана является центром Евразийского континента, соединяя в себе европейские и азиат­ские традиции. Город одинаково открыт Югу, Востоку, Северу и Западу. Во-вторых, в этом решении немаловажную роль сыграли соображения безопасности. Столица независимого государства по возможности должна быть удалена от внешних границ и находиться в центре страны. В-третьих, перемещение столицы продиктовано необходимостью оздоровления экономики Казахстана. Оно обеспечило мультипликативный эффект для экономики страны. Стали развиваться областные центры, встали на ноги отрасли экономики, специализирующиеся на производстве строительных материалов. В-четвертых, перенеся столицу в регион, многонациональный по своему составу, мы еще раз подтвердили курс на создание стабильного полиэтнического государства, сохранение и приумножение дружбы между народами, населяющими Казахстан".

С первых дней Нурсултаном ­Абишевичем была поставлена задача развития Астаны до уровня столиц ведущих государств мира. За столь небольшой по историческим меркам период она превратилась в современный мегаполис, признанный центр общественно-политической, экономической, научной и социально-культурной жизни, активно влия­ющий на все сферы динамичного развития государства и общества.

Генеральный план города был разработан выдающимся японским зодчим Кисе Курокавой с учетом идеи Главы государства о придании столице евразийского облика. Создаваемые по его генеральному проекту архитектурные шедевры сочетают в себе современный дизайн и азиатский колорит. Это придало Астане неповторимый облик.

Астана стала площадкой идей и для других знаменитых архитекторов – британца Нормана Фостера, признанного лидера архитектуры в стиле hi-tech, итальянца Манфреди Николетти. Немало по-настоящему уникальных сооружений столицы – дело рук отечественных специалис­тов. Неповторимые здания города способны украсить любой мегаполис мира, а каждый из новых объектов столицы глубоко символичен и эксп­рессивен.

В 1999 году новой столице Казах­стана была присуждена премия ЮНЕСКО "Города за мир". Это награда присуждается городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира.

С 2003 года Астана стала центром глобального межконфессионального диалога – Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Этот уникальный форум служит укреплению взаимопонимания и партнерства между различными народами. На нем обсуждаются вопросы, касающиеся свободы вероисповедания, роли религиозных лидеров в укреплении международной безопасности, объединения усилий мировых религий для разрешения конфликтов.

Можно утверждать, что выдающие­ся деятели ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма признали Астану площадкой, на которой можно вести диалог всем религиям. Сама выдвинутая Президентом идея проведения съезда и строительство Дворца Мира и Согласия в столице Казахстана стали подтверждением стремления республики вести конструктивные дискуссии с целью поиска совместного ответа на новые, нестандартные угрозы и вызовы современности.

В Астане проходили многие меж­дународно-значимые мероприятия: саммиты ОБСЕ и СНГ, зимние Азиат­ские игры, сессия Организации исламского сотрудничества, Астанинские экономические форумы и другие. Признанием высших потенциальных возможностей нашей столицы стало решение о проведении в ней Всемирной выставки "ЭКСПО-2017".

Знаменательным событием стало подписание в Астане 29 мая текущего года Договора о Евразийском экономическом союзе – правовой основы нового международного экономического объединения.

Сегодня столица притягивает к себе внимание мирового сообщества своей молодостью, устремленностью в будущее, миролюбивыми инициа­тивами и ярким архитектурным обликом. Недавно Глава государства поставил новую амбициозную задачу – к 2050 году Астана должна войти в число 10 успешных городов мира. Нет сомнений, что эта цель будет достигнута.

Пользуясь случаем, поздравляю читателей газеты с Днем столицы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.