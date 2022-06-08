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Символ общих побед
Андрей Кратенко

Казахстанский флаг воспринимается как символ успеха и спортивных побед. А спортсмены, участвуя и побеждая в состязаниях, может быть, больше других чувствуют свою общность со страной.

Победа североказахстанских волейболисток на чемпионате Азии дала право участвовать клубу «Куаныш» в клубном чемпионате мира. Триумфальная победа волейболисток стала спортивной сенсацией на Азиатском континенте. Болельщики надолго запомнят нервный финал с принципиальным соперником (это был восточноказахстанский клуб «Алтай»), в котором проигрыш в начале игры обернулся невероятной победой в конце. А до этого момента «Куаныш» победил именитые команды из Таиланда, Ирана, Кыргызстана и Узбекистана.

Отныне «Куаныш» носит титул лучшего женского волейбольного клуба Азии, а значит, выступит на клубном чемпионате мира. Весь Казахстан будет болеть за великолепных спорт­сменок из Петропавловска.

Не только «Куаныш», но и другой волейбольный клуб Северо-Казахстанской области – «Есіл-СК» отличился в этом году: впервые в своей истории он завоевал серебряные медали Национальной лиги по волейболу.

Баскетболисты команды «Барс» стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана.

В далекой Бразилии высоко поднял флаг Казахстана североказахстанец Фархад Кыстаубаев – чемпион Сурдлимпийских игр 2022 года. Он привез в свой регион первую золотую медаль Сурдлимпиады. Вместе с ним отлично выступили другие спортсмены – Рахат Табулов и Владимир Беккер.

– Вы настоящие герои! – говорили земляки, встречая ребят в аэропорту.

Бронзовый призер Паралим­пиады Александр Герлиц родился и вырос в селе Горьковском Акжарского района Северо-Казахстанской области. Здесь до сих пор живут его родители – Александр Александрович и Анна Дмитриевна, они охотно рассказывают о том, как рос выдающийся спортсмен, как формировался его характер, как упорно он шел к своей цели. Они гордятся своим сыном. Жизненный путь Александра Герлица – пример для всех юных казахстанцев. Глядя на него, они тоже мечтают о спортивных победах в честь родной страны, символом которой является флаг Казахстана.

Все меньше преград для тех, кто решил посвятить себя спорту. В Северо-Казахстанской области создается крепкая спортивная база. Так, например, в поселке Тимирязево недавно открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это уже пятый по счету спорткомплекс, который построен в райцентре Северо-Казахстанской области. Продолжается возведение еще пяти комплексов. Работает в Тимирязево крытая хоккейная площадка. Всего в регионе действуют шесть хоккейных кортов, еще два строятся.

Более тысячи деревенских детей и подростков посещают новые спортивные комплексы. Там же проходят районные и областные соревнования по различным видам спорта. Жители отдаленных районов охотно записываются в группы здоровья.

Спортсмены и спортивные болельщики часто используют изображение флага своей страны. Они приносят флаги на игры и накидывают их на плечи, они рисуют флажки на своих лицах – так они обозначают свою принадлежность и общность с государством и народом Казахстана.

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