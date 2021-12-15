Символ партнерства

Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в столице Казахстана отмечает 20-летие со дня основания.

Филиал МГУ в Казахстане был открыт по инициативе Первого Президента Нурсултана ­Назарбаева и при поддержке Президента России Владимира Путина в 2001 году. В торжественном мероприятии, посвященном юбилею вуза, приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, директор Казахстанского филиала МГУ Александр Сидорович, представители Канцелярии Елбасы, дипломаты, видные деятели образования и науки РК и РФ.

Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, приветствуя участников, отметил, что празднование юбилея учебного заведения в год 30-летия Независимости очень символично. Он озвучил приветственные обращения от имени Первого Президента – ­Елбасы ­Нурсултана Назарбаева и ­Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева.

В частности, Елбасы отметил, что создание Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова стало ярким примером дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

«Символично, что мое выступление в 1994 году с идеей создания Евразийского союза состоялось в Московском государственном университете. А ныне его филиал ведет плодотворную деятельность в центре Евразии, служа ее прак­тической реализации. Выпускники филиала вносят достойный вклад в развитие и процветание Казахстана, который отмечает в эти дни 30-летие Независимости. Уверен, что формирование широко и современно мыслящих специалистов, проведение совместных научных исследований будут способствовать дальнейшему росту потенциала вуза как одного из лидеров отечественного высшего образования. Желаю коллективу казахстанского филиала МГУ новых успехов и достижений на благо нашей страны и продвижения казахстанско-российского сотрудничества», – отмечено в поздравлении Нурсултана Назарбаева.

Глава государства Касым-­Жомарт Токаев в своем приветственном слове подчеркнул, что эффективность современной сис­темы образования стала одним из ключевых достижений на пути, который прошел Казахстан за 30 лет независимости.

«Филиал МГУ уже внес значимый вклад в становление и развитие отечественной экономики, образования и науки, подготовив свыше 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. Его деятельность представляет собой яркий пример плодотворного гуманитарного сотрудничества Казахстана и России. Следует отметить, что по моему поручению Правительством будет выделено филиалу здание площадью более 13 тысяч квадратных метров, и, надеюсь, что по приоритетным для Казахстана специальностям будет расширен перечень для подготовки кадров высшей квалификации. Уверен, учебное заведение будет и дальше способствовать укреплению дружбы и партнерства между нашими странами, содействовать повышению качества и конкурентоспособности казахстанского образования», – отмечено в приветствии Президента РК.

В ходе торжественной встречи Крымбек Кушербаев вручил директору Казахстанского филиала МГУ юбилейную медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан».

Видеообращение с поздравлениями участникам встречи также направил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор ­Садовничий.

«В казахстанском филиале сочетаются и классические традиции нашего университета, и современные тенденции. Этот филиал находится в сердце Евразии, став по праву одним из символов исторической дружбы народов России и Казахстана. Соз­дание филиала – одно из проявлений большого внимания, которое уделяет Нурсултан ­Абишевич Назарбаев Московскому государственному университету. Итоги 20-летней деятельности филиала свидетельствуют о том, что коллектив успешно выполняет возложенные на него задачи», – подчеркнул Виктор Садовничий.

От имени коллектива МГУ им. М. В. Ломоносова и Евразийской ассоциации университетов он поздравил казахстанцев с главным национальным праздником – 30-летием Независимости.

Выступивший на торжественном мероприятии министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что Казахстанский филиал МГУ занимает особое место в системе высшего образования нашей республики.

– О востребованности образования в филиале МГУ свидетельствует ежегодный высокий конкурс среди абитуриентов. Казахстанской стороной выделяется достаточное количество грантов на обучение студентов, и эти гранты присуждаются филиалом самостоятельно. Хотел бы особо подчеркнуть роль профессорско-преподавательского состава филиала, многие представители которого отмечены как лучшие преподаватели вузов Казахстана. Мы ежегодно проводим конкурс, и неизменно преподаватели этого филиала занимают достойные ­места, – рассказал глава МОН.

В ходе торжественного мероприя­тия профессорам и преподавателям Казахстанского филиала МГУ были вручены награды – медали «Еңбек ардагері», нагрудные знаки «Ыбырая Алтынсарина», «Почетный работник образования» и «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», а также грамоты от Министерства образования и науки.